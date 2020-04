Coronavirus : Quelles fausses informations se répandent en Afrique ?

Alors qu'ils se préparent à une augmentation du nombre de cas, des informations trompeuses se sont répandues sur tout le continent.Il y a des messages largement diffusés sur les médias sociaux qui prétendent que les Africains vont servir de cobayes pour tester un nouveau vaccin contre le coronavirus.Toutefois, ces affirmations sont fausses : il n'existe pas de vaccin contre le Covid-19 et seuls quelques essais cliniques sont en cours, dont aucun actuellement dans des pays africains.Nous ne savons pas exactement d'où viennent ces affirmations, mais elles ont tendance à se concentrer sur la manière dont les Africains recevront le vaccin pour tester son innocuité dans les pays occidentaux.L'une d'entre elles comprend une vidéo YouTube d'une femme parlant en français qui dit "Il existe maintenant un vaccin pour vacciner TOUS les Africains, mais aucun pour les pays occidentaux, alors je supplie mes frères et sœurs africains de ne pas prendre ce vaccin".Cette vidéo a été visionnée plus de 20 000 fois et de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont apporté leur soutien aux commentaires qu'elle contient.Une autre vidéo de YouTube fait des déclarations similaires, selon lesquelles le vaccin sera utilisé sur des Africains pour tester son innocuité avant de l'utiliser dans les pays riches.Les craintes concernant les vaccins ne sont pas rares dans certaines communautés où l'on se méfie de la médecine moderne. En Afrique francophone, où les rumeurs sur le vaccin Covid-19 se sont répandues, on a constaté des préoccupations similaires et une désinformation sur le vaccin Ebola, un traitement qui a contribué à lutter contre la maladie.