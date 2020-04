Coronavirus : des expérimentations en cours pour déterminer si le vaccin BCG peut prévenir du Covid-19

Des chercheurs de plusieurs pays ont lancé, ou s’apprêtent à le faire, des essais cliniques de grande ampleur afin de déterminer si la vaccination par le BCG (appellation courante du vaccin bilié de Calmette et Guérin) offrirait une protection – au moins partielle – contre le Covid-19.Le point de départ, comme le rappelle l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), est la corrélation, trouvée dans des études épidémiologiques, entre le taux de vaccination par le BCG et les taux de morbidité et de mortalité dus au Covid-19.Ces observations iraient dans le même sens que l’effet protecteur du vaccin, noté chez les enfants, vis-à-vis des infections respiratoires allant au-delà de la seule maladie visée, la tuberculose. Cet effet protecteur est obtenu avec des vaccins utilisant un agent infectieux – virus ou bactérie – vivant mais atténué. C’est le cas du BCG, du vaccin contre la rougeole ou du vaccin oral contre la poliomyélite. Les vaccins dits inactivés ne contiennent, eux, qu’un fragment de l’agent infectieux (tétanos, hépatite B), ou l’agent entier, mais tué (coqueluche).Cet effet résulterait d’une stimulation de la mémoire de l’immunité innée, la première ligne de défense, non spécifique contre les pathogènes qui s’introduisent dans l’organisme. Comme son nom l’indique, elle est présente dès la naissance.