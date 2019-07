Ce cadre studieux aux allures d'un lycée européen, accueillera 1.000 élèves qui seront logés dans deux grands bâtiments à deux niveaux. Les cours seront dispensés dans 25 salles. La zone réservée au sport comprend un terrain d’athlétisme et de football, deux terrains de basket-ball, un gymnase, une piscine, deux terrains couverts de hand-ball et de volley-ball. Par ailleurs, une partie du personnel d’encadrement sera également logée, notamment le Proviseur, l’économe et quatre éducateurs.



En ce qui est des conditions d'admission pour intégrer cette prestigieuse école, l'élève doit être en fin de classe de 5ème, être de nationalité ivoirienne, et être âgé au plus de 13 ans. Le candidat doit n'avoir jamais redoublé de classe depuis la classe de cm2, avoir une moyenne annuelle supérieure ou égale à 15/20. Avoir 12/20 au moins en français et en anglais et 15/20 en sciences physiques et en mathématiques, et n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire.



Il est également exigé une lettre motivée légalisée des parents, donnant l'accord pour l'inscription. Tous les bulletins des classes de 6ème et 5ème; une photo d'identité, et un certificat de nationalité doivent être présentés.



Le dossier complet doit parvenir à la direction des écoles, lycées et collèges au plus tard le 09 août 2019.



De notre correspondant à Abidjan

Jacob BLAGUE