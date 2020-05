Convalescence d’Amadou Gon Coulibaly en France : quel impact sur la campagne présidentielle ?

Le chef du gouvernement a subi un examen de coronarographie, lundi, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il restera en France pour « quelques semaines », faisant naître les interrogations sur l’impact que cette convalescence aura sur la campagne du candidat du RHDP à la présidentielle d’octobre prochain.Dans un communiqué publié ce mardi 5 mai à la mi-journée, la présidence ivoirienne explique qu’à « l’issue de cet examen, son médecin traitant a prescrit un suivi médical et une période de repos ». Amadou Gon Coulibaly poursuivra « son séjour en France pour quelques semaines avant de regagner la Côte d’Ivoire ».D’après la présidence, le Premier ministre a subi un « examen de coronarographie » lundi à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris « dans le cadre de son contrôle médical périodique ». La coronarographie permet d’observer d’éventuels rétrécissements des artères pouvant altérer la circulation sanguine au niveau du cœur.Deux ou trois semaines de convalescenceSelon nos informations, le Premier ministre souffrait d’athérosclérose. Il s’est fait poser un stent pour réduire le risque que les artères se rétrécissent de nouveau, et devrait subir de nouveaux examens. « S’ils sont bons, il pourrait être autorisé à sortir de l’hôpital d’ici à la fin de la semaine », assure l’un de ses proches.« Le Premier ministre va très bien », a assuré Alassane Ouattara lors du conseil des ministres, ce mercredi. « On lui a posé un stent. Moi même, j’en porte depuis 1999 » Lire la suite