Congrès extraordinaire du RDR : «J’irai pour défendre mes positions sur le parti unifié» (Soro)

Le Président de l’Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro a annoncé, vendredi à Fresco (199 Km au Sud-Ouest) sa participation au Congrès extraordinaire du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) du 5 mai prochain, pour défendre ses «positions sur le parti unifié ».



« J’irai au congrès du 5 mai pour défendre mes positions. Et mes positions sur le parti unique sont connues de tous », a déclaré Guillaume Kigbafori Soro, par ailleurs, Vice-président du RDR, chargé de la Région du Tchologo (Ferkéssedougou, dans l’extrême nord ivoirien).



M. Soro, en visite privée à Fresco à l’invitation du Député-maire de la localité depuis mercredi, Alain Lobognon, est revenu sur l’affaire des « drones espions » qui ont, récemment, survolé l’une de ses résidences et celles d’anciens militaires de l’ex-rébellion.



Selon lui, il faut «dissocier» les choses. « Ce n’est pas le parti, le RDR qui a commandé les drones, c’est l’Etat. Il ne faut pas confondre l’Etat et le parti », a précisé Guillaume Kigbafori Soro.



APA