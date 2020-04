Confinement à Assinie de Monsieur Dramane Ouattara : Nul ne peut tromper la mort.

Un virus menace l'humanité. Il attaque indifféremment le pauvre et le riche. Il ignoreles frontières, les barrières sociales et raciales. Il n'est pas raciste. Les puissants et lesgueux se trouvent confinés dans le même espace, dans le même monde, sur un mêmebateau.Impuissants, les uns implorent Dieu. Les autres croient et comptent sur l'apport de lascience, surtout de la médecine. Croyants, athées et agnostiques espèrent une seulechose, l'éradication totale de ce nouveau fléau dont la survenue, sonne comme unavertissement ou une sanction aux errements des hommes eux-mêmes. La gloire, larichesse, le pouvoir ne prémunissent pas contre ce virus. Les Rumeurs.Et pourtant les bruits courent que Dramane ouattara, aurait, comme cette mauviettede capitaine Italien, couard,%qui avait quitté son navire "le Costa Concordia" alors enpleine perdition et attendu une heure avant d'appeler les secours, malgré un énormetrou dans la coque, quitté Abidjan pour aller se réfugier dans la cité balnéaire d'Assinie. Il a abandonné les ivoiriens à leur sort.Il se croit plus malin. Il est convaincu qu'avec cette ruse il pourra tromper et semerle virus. A force de tromper les ivoiriens, il a fini par croire qu'il pouvait duper mêmele corona. Il oublie que nul ne peut se soustraire de son emprise en se terrant ou en sebarricadant dans une cité balnéaire, aussi belle soit elle. Alors que les dirigeants des pays dans lesquels ce fléau a atteint des proportionsinquiétantes, avec des hôpitaux saturés, et un nombre de morts qui ne cesse decroître; les Présidents de ces nations font face stoïquement à cette calamité aux côtésde leurs populations éprouvées, qu'ils exhortent sur les conduites à tenircollectivement pour le salut de tous. Ainsi, les responsables, Xi Jinping de Chine, D.Trump des Etats-Unis, B. Johnson de Grande Bretagne et de bien d'autres nations,n'ont pas cherché à fuir les responsabilités politiques qu'ils ont sollicitées et pourlesquelles ils ont été élus. Ils se trouvent à côté de leurs peuples dans cette tourmente, pour coordonner la lutte afin d'éradiquer ce virus qui affole le genre humain dans son intégralité. Le présidentE. Macron n'a pas non plus, pris la poudre d'escampette pour le Fort de Brégançon,dans le Var.Mais pendant qu'il cherche à sauver sa peau et celle de sa famille en se confinant enlieux qu'il croit surs, il harcèle le Docteur Assoa Adou. Il veut le jeter en prison. Sespetits juges téléguidés, ses marionnettes de procureurs, de présidentes de supposées cour d'appel tels des pantins sont mis en branle. Assoa Adou ne mérite-t-il pas d'être protégé en évitant de rencontrer les obligés de Dramane, appelés abusivement auxiliaires de justice ? Pourquoi ce régime en fin de règne en veut-il dans sesderniers soubresauts tant au Ministre Assoa Adou ?Assoa Adou mérite également d'être conné...Le pouvoir n'a rien de concret à lui reprocher. Il serait l'instigateur d'un trouble àl'ordre public imaginaire, parce qu'il ne s'est pas joint à la cohorte des courtisans, qui comme des moutons de panurge, ont applaudi la mise en scène de Dramane Ouattaraà Yamoussoukro. Il y aurait décidé de renoncer à un troisième mandat.Le Secrétaire Général du F. P. I a commis un crime de lèse-majesté aux yeux dudictateur d'Abidjan en déclarant que "Pour le Front Populaire Ivoirien, cettedécision est un non événement ", parce que cette décision ne venait pas de celui quivoulait en tirer gloire et reconnaissance, mais qu'il obéissait au dictat de sesemployeurs et exécutait leurs ordres. Circonstance aggravante pour le Secrétaire Général du F.P.I, il a mis DramaneOuattara dans la posture peu flatteuse d'un boxeur subissant une humiliante défaite,défiguré, acculé dans les cordes dont l'entraîneur a jeté l’éponge pour lui sauver lavie, que ce dernier ne pouvait décemment crier sa bravoure. Poursuivre le SecrétaireGénéral du F.P.I sous le motif qu'il n'a pas applaudi paraîtrait grotesque et ridicule à l'opinion internationale.Il fallait donc trouver autre chose. Assoa Adou a effectivement exhorté, les ivoiriensà envahir les centres d'enrôlement pour obtenir leurs pièces d'identité. " (...) le FrontPopulaire Ivoirien demande instamment à tous les ivoiriens d’envahir tous lescentres d’enrôlement afin d’obtenir leur carte nationale d’identité (...) " Le pouvoirdevrait le remercier de l'avoir aidé pour qu'un grand nombre ait le sésame quifaciliterait son inscription sur les fameuses listes électorales.Si la volonté du pouvoir était de tuer Assoa Adou qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Il le convoque en plein confinement pour des motifs fallacieux, le met en face d'individus douteux dont on ne sait, s'ils sont contagieux, et d'aventure s'il lui arrivaitmalheur on accuserait la pandémie. Si Dramane a le droit de se confiner, qu'il enfasse autant pour le Secrétaire Général du F.P.I Assoa Adou. Conduire le virus sur un faux chemin... La publication des listes d'hôtels retenus ainsi que les numéros des chambresconfirment que Dramane et les siens veulent jouer un tour au virus, le semer enbrouillant les pistes. Cette histoire de confinement à Assinie pour fuir une hypothétique contamination mortelle, mérite, qu'on la mette en parallèle avec le récitde ce conteur persan du XIIème siècle, intitulé. "



Le rendez-vous avec la mort "



Le Rendez-vous avec la mort.Un jour sur le marché de Baghdad, qui grouillait de monde, un vizir la trentaine,jeune, vif et en excellente forme alla faire des courses pour son Khalife. Soudain sonregard croisa celui d'une femme, maigre, habillée en noir avec des yeux creuxdesquels se dégageait un effroi tétanisant. Le vizir en homme avisé, reconnut immédiatement, qu'il s'agissait de la mort. Il rebroussa chemin, courut voir son maître, le Khalife dans son palais. Celui-ci, levoyant transpirant à grosses gouttes, devina que quelque chose venait de se produire.Tremblotant, le vizir dit à son maître que la mort le cherchait à Baghdad, et qu'ill'avait vue sur le marché. Il devait, s'il voulait encore vivre, quitter rapidement la ville de Baghdad, capitale de l'Iran actuel, pour aller s'abriter incognito dans unecité très éloignée, ainsi pensait-il, tromper la mort. Et que pour ce motif, il sollicitaitque son maître lui donnât sa liberté afin qu'il se rende à Samarkand, une ville de l'Ouzbékistan d'aujourd'hui. Les deux cités se situent à environ 2800 kilomètres l'unede l'autre. Après le consentement de son maître, le voici qui enfourcha un cheval, unpur sang et se mit en fuite en galopant du plus vite qu'il ait pu.. "Le khalife, qui aimait son vizir, le laissa partir. Ce dernier disparut dans un nuage depoussière. Songeur, le khalife sortit du palais déguisé, comme il avait souvent l’habitude de le faire. Sur la place du marché, il vit la mort et s’avança vers elle. J’ai une question à te poser. Mon vizir est un homme encore jeune et bien portant.Pourquoi l’as-tu terrorisé ce matin en le fixant d’un regard menaçant ? La mort de répondre. " Ce n’était pas un regard menaçant, c’était un regard étonné.Je ne m’attendais pas du tout à le voir ici, à Baghdad, alors que j’ai rendez-vousavec lui ce soir, à Samarkand !" A peine était-il arrivé à Samarkand que le vizir vit la mort en face, assise, qui l'attendait. Tu es à l'heure, lui dit-elle, car c'est ici que j'avais rendez-vous avec toi.Le rendez-vous avec la mort attend chacun dans le Samarkand qu'elle aura choisi.Et les petits arrangements pour y échapper ne sont qu'illusions.



T. Briga