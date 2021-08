Comment ont évolué les habitudes de consommation des Français concernant les écrans ? Le développement des nouvelles technologies ces dernières décennies a totalement bouleversé le quotidien et les habitudes de consommation des Français. En effet, l’arrivée des écrans a complètement modifié la façon des consommateurs de se divertir, étudier ou travailler. Aujourd’hui, le smartphone est devenu une réelle extension de la plupart des utilisateurs et tous les foyers possèdent – au moins – une télévision et un ordinateur pour un usage personnel ou professionnel.



Quelles nouvelles technologies ont bouleversé le quotidien des Français ?



Aujourd’hui, les nouvelles technologies possèdent une place importante dans le quotidien des ménages français, peu importe leur âge, leur genre et leur classe socio-professionnelle. En effet, la plupart des Français possèdent un smartphone et la majorité des ménages possèdent une télévision et un accès Internet.



Toutes ces nouvelles technologies – totalement intégrées dans le quotidien des Français – ont été développées au cours du 20ème siècle et se sont lentement démocratisées dans les ménages les plus modestes. Ces nouvelles technologies ont permis aux Français de se divertir d’une autre manière en profitant de chaînes de plus en plus nombreuses et de programmes internationaux, par exemple. Le développement d’Internet a également modifié les habitudes de travail des ménages français comme l’arrivée du smartphone qui a bouleversé la manière de communiquer et de consommer.



La télévision : une nouvelle façon de se divertir



La télévision est un ensemble de techniques pour émettre et recevoir des séquences audiovisuelles dont le contenu est décrit selon des procédés analogiques ou numériques et transmis par des ondes radioélectriques ou un réseau câblé. Le terme « télévision » est attesté depuis 1907.



Le saviez-vous ?



Le 26 janvier 1926, John Logie Baird effectue la première retransmission publique de télévision en direct à Londres. Il s’agit d’une télévision à système mécanique, sans tube cathodique.

La première diffusion publique française est effectuée le 14 avril 1931 par René Barthélemy devant 800 invités. Il s’agit de la diffusion de la première transmission avec un émetteur. En France, cette journée marque les débuts de la télévision moderne et sa démocratisation progressive dans les foyers français.



Aujourd’hui, la télévision est l’un des équipements électroniques les plus répandus dans les foyers français mais sa démocratisation a été longue. Tous les foyers français n’ont pas pu bénéficier des services télévisuels dès la commercialisation des premiers postes de télévision. En effet, les ménages les plus aisés ont été les premiers à se doter d’un poste de télévision pour suivre les actualités et profiter des programmes télévisés.



Le 4 janvier 1937 , les Français assistent aux premières émissions quotidiennes françaises entre 20:00 et 20:30. Il y a seulement une centaine de foyers français qui possèdent un poste de télévision.

La télévision devient également un outil politique, notamment lors des périodes de conflit. Il s’agit d’un vecteur de propagande efficace. Au-delà de la démocratisation des postes de télévision dans les foyers français, la télévision a également connu d’incroyables améliorations afin de devenir la télévision moderne avec des écrans toujours plus plats, des images et un son toujours plus époustouflants et des options variées.



Aujourd’hui, la télévision est connectée à Internet et propose des applications plus ou moins variées selon le modèle. De plus, le choix des programmes s’est largement diversifié (chaînes classiques, TNT et satellite) et le temps d’antenne est constant, c’est-à-dire que les chaînes émettent tout le temps, peu importe le jour et l’heure.



L’ordinateur : le développement d’Internet et l’internationalisation des communications



L’ordinateur est un système de traitement de l’information programmable qui fonctionne par la lecture séquentielle d’un ensemble d’instructions organisées en programmes qui lui permettent d’exécuter des opérations logiques et arithmétiques. Cette définition est celle d’Alan Turing et sa complexité ne permet pas de déterminer avec exactitude la naissance du premier ordinateur.



Bon à savoir !



Il est impossible d’identifier la machine qui devint le premier ordinateur mais il faut prendre en compte certaines des étapes fondamentales qui mènent à la création du premier ordinateur : du développement du concept de la machine à calculer programmable en 1837 au premier développement de l’ère de l’informatique un siècle plus tard.

Les premiers ordinateurs ont été conceptualisés durant les années 1937-1946 et prennent diverses formes qui expliquent la difficulté de choisir une date de création.



1937 : l’ABC (machine à calculer électromécanique)

1939 : le Complex Number Calculator de George Stibitz (machine à calculer électronique)

1941 : le Zuse 3 (machine électromécanique programmable)

1944 : l’ASCC/Mark I d’IBM (machine électromécanique programmable)

1946 : l’ENIAC27 (machine électronique spécialisée)

Le Colossus, conçu pour déchiffrer des messages secrets allemands (machine électronique spécialisée)

Lors de la Seconde Guerre Mondiale, à l’instar de la télévision utilisée comme un élément politique, les ordinateurs participent à l’effort de guerre.

Aujourd’hui, l’ordinateur est devenu un équipement nécessaire pour la plupart des foyers français puisqu’il permet aux internautes de faciliter leur vie quotidienne. Selon une étude de l’Arcep, 88% des Français possèdent un ordinateur qu’ils utilisent régulièrement pour s’informer, travailler ou se divertir. En effet, les premiers ordinateurs proposaient des programmes assez primaires afin de faciliter certaines tâches professionnelles mais aujourd’hui, le développement d’Internet a permis aux ordinateurs de diversifier leurs programmes.



Il est devenu presque nécessaire de posséder un accès Internet pour réaliser une multitude de tâches quotidiennes, qu’il s’agisse de tâches administratives ou récréatives, par exemple. Le développement d’Internet a permis l’arrivée des différents fournisseurs d’accès à Internet qui se livrent une forte concurrence pour proposer la meilleure box Internet du marché.



Le saviez-vous ?



Aujourd’hui, la majorité des abonnements Internet incluent la téléphonie fixe, l’accès Internet et la télévision. Il s’agit d’une offre Triple Play. L’offre Internet la plus basique du marché incluent uniquement la téléphonie fixe et l’accès Internet mais la plupart du temps, ces offres sont commercialisées uniquement par les fournisseurs d’accès à Internet low-cost.

La rapide démocratisation de l’ordinateur et l’utilisation d’Internet dans les foyers français posent un problème aux générations les plus anciennes qui n’ont pas vécu le développement des ordinateurs de la même manière par rapport aux jeunes générations. Aujourd’hui, 35% des Français éprouvent des difficultés à utiliser des outils du numériques et Internet. La plupart du temps, les personnes en difficulté cherchent un accompagnement humain et pédagogue, notamment pour réaliser des démarches administratives de plus en plus dématérialisées.



22% des Français demandent de l’aide à leurs proches

8% des Français sollicitent l’aide d’un service dédié pour réaliser leurs démarches administratives à distance

Les fournisseurs d’accès à Internet et le Gouvernement développent des plateformes en ligne pour porter assistance aux personnes qui ont des difficultés.



Le smartphone : une extension de soi ?



Le smartphone (téléphone intelligent en français) est un téléphone mobile disposant d’un écran tactile, d’un appareil photographique, des fonctions d’un assistant numérique personnel et de certaines fonctions d’un ordinateur portable. Il peut exécuter divers logiciels et applications grâce à un système d’exploitation spécialement conçu pour mobiles comme IOS ou Androïd. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur smartphone avec des applications additionnelles comme des jeux ou des utilitaires depuis un magasin d’applications en ligne spécifique à chaque système d’exploitation. Le smartphone a progressivement les téléphones mobiles classiques grâce à ses nombreuses fonctionnalités qui facilitent la vie personnelle et professionnelle des utilisateurs.



Le saviez-vous ?



Le téléphone mobile est le résultat de différentes technologies qui existaient déjà dans les années 1970. Son invention est attribuée au docteur Martin Cooper qui a fait une démonstration dans les rues de New York le 3 avril 1973. Le premier téléphone mobile commercial est lancé le 6 mars 1983 aux États-Unis : il s’agissait du Motorola DynaTac 8000.

Le développement des smartphones a débuté dès les années 1990 mais la véritable révolution du smartphone a eu lieu au mois de janvier 2007, lors de la Macworld Conference & Expo. Steve Jobs – le président directeur général d’Apple – présente l’iPhone. Il s’agit du premier smartphone avec un écran tactile. Par la suite, plusieurs autres marques développent leur propre smartphone tactile et rapidement, le marché du smartphone dépasse celui des téléphones mobiles traditionnels.



En 2014, les ventes mondiales annuelles de smartphones dépassaient le milliard d’unités.

Aujourd’hui, il existe plusieurs marques et plusieurs modèles de smartphones pour s’adapter aux préférences de tous les profils de consommateurs : écran tactile, grand écran, caméra ultra performances, processeur rapide et puissance, mémoire importante, smartphone pliant, etc. Il est possible de trouver facilement un smartphone peu importe son budget et ses préférences. En effet, certaines marques ont adopté une stratégie plus low-cost pour concurrencer les modèles les plus chers d’Apple et Samsung.



Liste non exhaustive des principales marques de smartphones :





Les smartphones ont rapidement gagné une place prépondérante dans la vie quotidienne des Français. En effet, 84% utilisent régulièrement leur smartphone. Le smartphone est devenu une véritable extension de l’individu qui utilise son smartphone pour la majorité des aspects de sa vie professionnelle et personnelle.



Les opérateurs mobiles se sont rapidement adaptés à la démocratisation des smartphones en diversifiant leur catalogue de forfaits mobiles. Progressivement, les forfaits mobiles disponibles sur le marché se sont ouverts à l’international avec des options d’appels à l’étranger et ont participé à l’essor des smartphones avec un nombre de data (Go) toujours supérieur. En effet, les forfaits 4G se sont rapidement développés pour permettre aux mobinautes d’utiliser Internet sans connexion Wi-Fi.



Bon à savoir !



Depuis le lancement de la 5G à la fin de l’année 2020, les opérateurs mobiles commercialisent également des forfaits 5G pour permettre aux mobinautes de bénéficier d’une connexion Internet ultra rapide. Il est nécessaire de posséder un équipement compatible et de se situer dans une zone éligible pour bénéficier du réseau 5G d’un opérateur mobile.

Ce nouveau marché qui continue à s’accroître pose un problème concernant la pollution du processus de production et le recyclage des smartphones inutilisés. Ces dernières années, des initiatives pour un marché du smartphone plus durable se sont développées pour limiter l’impact environnemental du smartphone. Cette prise de conscience passe par l’utilisation d’un réseau de smartphones reconditionnés. Aujourd’hui, seulement 17% des smartphones achetés proviennent d’un réseau de revente en seconde main.



Et le recyclage du smartphone ?



Seulement 14% des smartphones sont recyclés et 28% sont donnés ou vendus, participant au réseau de revente en seconde main. Plus de la moitié des smartphones (53%) sont conservés par l’utilisateur pour diverses raisons.

Comment le développement des nouvelles technologies a-t-il modifié les habitudes de consommation des Français ?



L’arrivée des écrans dans la vie quotidienne des Français est récente mais celle-ci a totalement bouleversé les habitudes de consommation des consommateurs. En effet, les Français les plus aisés – au début – se contentaient de la radio et des spectacles dans les théâtres et les cinémas mais progressivement, ces divertissements se sont démocratisés pour parvenir jusqu’aux ménages les plus modestes. Par la suite, les Français ont pu bénéficier d’une ligne téléphonique fixe et d’une télévision qui proposait une chaîne unique.



Le développement des nouvelles technologies s’est accéléré au cours du 20ème siècle avec l’apparition de la télévision – qui s’est dotée progressivement de chaînes supplémentaires et de couleurs – de l’ordinateur avec Internet et des smartphones. Ces nombreuses technologies – qui continuent d’évoluer – ont radicalement changé les habitudes des Français avec un impact plus ou moins important.



Comment la télévision a-t-elle changé la vie quotidienne des Français ?



L’arrivée de la télévision bouleverse le quotidien des Français : ils peuvent profiter de rendez-vous quotidiens avec des programmes télévisés qui se diversifient progressivement. En effet, lors des premières années de la télévision française, il existe une chaîne unique et quelques heures de diffusion pour certains programmes télévisés. Le reste du temps, la télévision française n’émet pas. Néanmoins, au fil des années, les chaînes et les programmes télévisés se multiplient et le temps d’antenne augmente : le journal télévisé devient le rendez-vous quotidien des Français et certains programmes télévisés deviennent cultes. La télévision devient rapidement l’élément central du foyer, changeant les habitudes des plus jeunes et des plus vieux.



Une nouvelle façon de s’informer : le journal télévisé devient le rendez-vous quotidien des Français et le développement des nouvelles technologies permettent d’obtenir des informations internationales

Une nouvelle façon de consommer : la télévision devient un vecteur économique important avec le développement des publicités et les émissions de téléachat qui poussent les Français à entrer dans l’ère de la société de consommation

Une nouvelle façon de se divertir : au fil des années, la télévision française s’est dotée de nouveaux programmes divertissants comme des jeux télévisés ou des émissions devenues cultes



Le saviez-vous ?



Les Français passent 19 heures par semaine devant la télévision, en moyenne. Néanmoins, aujourd’hui, les jeunes générations se désintéressent de la télévision classique et privilégient davantage les médias mainstream sur Internet : YouTube, Twitch, les réseaux sociaux, etc.

Comment l’ordinateur a-t-il changé la vie quotidienne des Français ?



L’arrivée de l’ordinateur bouleverse le quotidien des Français. Grâce au développement d’Internet, les possibilités deviennent presque infinies et les frontières physiques des pays s’effacent progressivement. En effet, les ordinateurs permettent de faciliter l’exécution de certaines tâches qui deviennent automatiques et conserver des données numériques sur un disque dur. La création d’Internet a également permis aux internautes d’agrandir leurs horizons.



Une nouvelle façon de s’informer : les internautes vont chercher l’information auprès de médias plus mainstream et peuvent découvrir des nouvelles façons de penser



Une nouvelle façon de consommer : le shopping virtuel se développe rapidement et aujourd’hui, 76% des Français achètent régulièrement sur Internet et 44% utilisent Internet pour revendre leurs affaires

Une nouvelle façon de se divertir : l’amélioration des performances des ordinateurs et le développement d’Internet permettent aux internautes de profiter des sites de streaming ou jouer à des jeux-vidéos en ligne, par exemple



Bon à savoir !



56% des Français lisent régulièrement la presse numérique depuis leur ordinateur ou leur smartphone, par exemple.

Aujourd’hui, l’utilisation de l’ordinateur et d’Internet est largement répandue : 92% des Français possèdent un accès Internet via une connexion xDSL ou la fibre optique. Néanmoins, 8% des Français ne sont pas éligibles aux moyens de connexion classiques et ne peuvent pas bénéficier d’un accès Internet correct : la plupart du temps, ces gens sont situés dans les zones blanches.



Qu’est-ce qu’une zone blanche ?



Une zone blanche correspond aux zones les plus rurales et les moins denses du territoire français. La plupart du temps, les fournisseurs d’accès n’ont pas déployé leurs infrastructures puisqu’il ne s’agit pas d’une action assez rentable aux vues du nombre faible de potentiels clients.

Afin de réduire la fracture numérique au sein du territoire français, le Gouvernement français a établi le plan France Très Haut Débit. Ce plan a investi des millions d’euros pour accélérer le déploiement de la fibre optique au sein du territoire et permettre aux abonnés situés dans les zones blanches de bénéficier d’un accès Internet correct. Les fournisseurs d’accès à Internet participent également aux efforts collectifs et continuent à déployer leurs technologies dans tout le territoire.



Les principaux fournisseurs d’accès à Internet doivent également commercialiser une box 4G pour permettre aux abonnés situés dans les zones blanches de bénéficier d’un accès Internet via les réseaux mobiles des opérateurs.



Comment le smartphone a-t-il changé la vie quotidienne des Français ?



L’arrivée du smartphone bouleverse le quotidien des Français : ils peuvent détenir toutes les informations personnelles dans un seul équipement léger et facilement transportable. En effet, le smartphone « remplace » le téléphone mobile, l’ordinateur et le lecteur de musique et permet de centraliser un maximum d’informations et de démarches de la vie quotidienne. Selon un sondage, 21% des Français ne peuvent pas se séparer de leur smartphone pour une journée et 24% déclarent qu’ils ressentiraient un manque.



Ce sentiment de manque est nommé le FOMO (Fear Of Missing Out) : il s’agit de la peur de manquer une information importante ou d’être socialement oublié en cas de déconnexion trop longue. Plus d’informations dans cet article.

En effet, le smartphone est devenu un équipement nécessaire à la vie personnelle et professionnelle des Français, peu importe leur âge et leur catégorie socio-professionnelle. Le téléphone intelligent a totalement chamboulé les rapports humains et le rapport des individus au monde qui les entoure.



Une nouvelle façon de s’informer : les mobinautes vont chercher l’information et peuvent désormais consulter l’information en temps réel et profiter des réactions des autres internautes

Une nouvelle façon de consommer : la plupart des marques de vente proposent une application mobile pour faciliter les achats en ligne des mobinautes qui peuvent acheter ce qu’ils souhaitent, peu importe où ils se trouvent

Une nouvelle façon de se divertir : les mobinautes peuvent facilement télécharger des applications variées comme des jeux-vidéos, des applications pour faire du sport, des livres numériques, etc.

Qu’est-ce qu’un mobinaute ?



Un mobinaute est un internaute qui navigue sur Internet à partir d’un appareil mobile.



Le smartphone est devenu un équipement indispensable, notamment grâce à l’amélioration des performances et le développement d’une pléthore d’applications mobiles différentes. Les utilisateurs peuvent facilement personnaliser leur smartphone afin qu’il s’adapte à leurs usages.



Les différents usages numériques sur les smartphones :



87% : navigation sur Internet

79% : messageries instantanées et réseaux sociaux

67% : téléphonie et applications mobiles

Bon à savoir !



La démocratisation des smartphones a également modifié l’impact du numérique sur les plus jeunes qui se retrouvent confrontés au numérique dès leur plus jeune âge : 44% obtiennent leur premier smartphone entre 12 et 17 ans.



