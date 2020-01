Comment les descendants d’esclaves peuvent-ils être chrétiens ?

Comment les descendants d’esclaves africains peuvent-ils être chrétiens ou musulmans ? Quel mécanisme psychologique explique que l’opprimé adhère aux valeurs de son oppresseur ? Pourquoi les héritiers des victimes ne peuvent-ils s’affranchir de vérités dérangeantes ?En islam comme en chrétienté, la traite négrière et l’esclavage ont été tolérés, encouragés, autorisés. Ce qui n’a pas empêché l’islamisation de l’Afrique noire, ni l’évangélisation de l’Amérique des plantations. L’âme humaine a des mystères que la raison ignore.Autre point commun entre les traites musulmane et chrétienne, l’occultation réussie de ces exactions. Évoquer de nos jours la responsabilité des dignitaires religieux musulmans et chrétiens dans la justification du trafic d’êtres humains provoque des crispations. Surtout chez les Arabes d’aujourd’hui. Ils peinent encore à assumer ce passé.Chez les chrétiens, le débat est devenu moins passionnel depuis la spectaculaire déclaration du pape Jean-Paul II. En voyage à Gorée en février 1992, il accomplit le geste tant espéré depuis des siècles. Le chef de l’Église catholique, l’un des plus éclairés de la période récente, demande pardon aux descendants des victimes de la traite.