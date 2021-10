Comment le photoreporter Jonas Bendiksen a dupé le monde de la photo avec un faux reportage 11/10/2021

Jonas Bendiksen voulait tester notre crédulité face aux “fake news” avec un reportage fabriqué de toutes pièces. Résultat, il a réussi à duper tout le monde, même les photographes les plus aguerris, avec un faux reportage qu’il a réalisé depuis son ordinateur."Les images générées par ordinateur sont devenues si faciles à utiliser, n’importe qui peut générer des informations artificielles désormais. Je crois qu’on est face à un sérieux problème. J’espère que ce que je viens de faire va nous faire prendre conscience qu’on est déjà entré dans cette ère-là..."Des façades de l'ère soviétique délabrées, des voitures de la marque Lada usées, des ordinateurs installés dans des chambres mal éclairées : voici le reportage de Jonas Bendiksen, photographe reconnu de l’agence Magnum, sur Vélès, petite ville de Macédoine. Cette ville est surtout connue pour avoir abrité de nombreux sites frauduleux pro-Trump en 2016.Jonas Bendiksen : “Une bande d’adolescents et de jeunes gens avaient ‟hacké” les chaînes d’information et avaient compris qu’ils pouvaient se faire de l’argent en déversant des contenus sensationnalistes bon marché aux Américains.”