"Comme je vous l'ai dit droit dans les yeux hier, Monsieur le Ministre, je me bats pour l’autodétermination de nos pays et pour celle de vos propres enfants, et nul ne pourra m'empêcher d'aller au bout de ma mission."

[COMMUNIQUÉ SUITE A MON EXPULSION DE CÔTE D'IVOIRE ET MA RENCONTRE AVEC LE MINISTRE BÉNINOIS DE L'INTÉRIEUR]



Comme chacun d'entre vous le sait, j'ai été déporté de Côte d'Ivoire sur décision des autorités ouatarristes (elles-mêmes sous influence directe de l'oligarchie française), ces dernières préférant m'arrêter, puis m'expulser, plutôt que devoir assumer dans les médias ou dans la rue un débat d'idées sur les questions relatives à la prégnance du néocolonialisme français en Afrique (ce dernier ayant pour capitale la Côte d'Ivoire).

Durant ma garde à vue, j'ai demandé au commissaire ivoirien NAMAURY FOFANA de la DST un avocat, et ce, à 6 reprises. Cela m'a été refusé.

De plus, on m'a expulsé sans qu'un préavis ne me soit donné, ce qui est un minimum requis dans pareil cas.

Pendant des années, je n'ai jamais porté plainte contre qui que ce soit, mais la grande affluence d'avocats panafricanistes qui contactent mon mouvement pour me soutenir et m'encourager à ne plus laisser passer les injustices que je subis face aux préfets de la Françafrique m'a convaincu du contraire. La donne va donc désormais changer.

Suite à mon expulsion de Côte d'Ivoire, j'ai été retenu 24H par la DRT Béninoise, sur instruction du Ministre Sacca Lafia. Ce dernier a décidé finalement de me rencontrer le 27 MARS à 17H, dans son bureau du Ministère de l'Intérieur.

A cette occasion, plutôt que de me lancer un appel fraternel à la prudence, que j'aurais pu comprendre, le Ministre m'a lancé une menace qu'il devra assumer devant l'Histoire et devant les tribunaux, car ON NE ME MENACE PAS.

Je cite: "Que vous soyez populaire en Afrique n'est pas mon problème. Mais si vous continuez à mener des actions qui dérangent nos partenaires économiques (France, Côte d'Ivoire en tête de liste), nous nous organiserons pour restreindre le périmètre de vos libertés individuelles au Bénin."

Ministre de l'intérieur ou de l'extérieur monsieur Sacca Lafia?

Comme je vous l'ai dit droit dans les yeux hier, Monsieur le Ministre, je me bats pour l’autodétermination de nos pays et pour celle de vos propres enfants, et nul ne pourra m'empêcher d'aller au bout de ma mission.

Une plainte sera déposée dans les jours à venir par un pôle d'avocats panafricanistes venant de toute l'Afrique francophone contre VOUS MONSIEUR LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR BÉNINOIS, et contre les Autorités IVOIRIENNES pour cette expulsion en tout point illégale.

Quant à nos mobilisations contre le néocolonialisme en Afrique, elles vont se multiplier au-delà de vos espérances. Faites-nous confiance. Nous sommes une génération qu'on ne DOMPTE PAS.

Ps: Quant aux trolls TRIBALISTES Ouatarristes, analphabètes pour la plupart, qui se répandent sur la toile tant que faire se peut pour me menacer de mort. Continuez à montrer à la face de l'Afrique votre VRAI VISAGE. Votre SUCCULENTE IMBÉCILLITÉ , EN PLUS DE NOUS FAIRE RIRE, NE FAIT QUE NOUS DONNER RAISON.

PS 2 : Que les médias cessent de faire croire que notre combat ne concerne que la lutte contre le Franc CFA. Notre engagement porte sur le NÉOCOLONIALISME DONT le Franc CFA n'est qu'un des multiples leviers.



Kemi Seba, président d'URGENCES PANAFRICANISTES.