Colonisation - Réponse au prêtre Donald Zagoré : "Vos propos sont une insulte à mes aïeux tombés, asservis, émasculés, acculturés au nom du Christ et de l’Église française"

C’est être extrêmement naïf et ignorant, d’autant plus de la part d’un homme de « science », de croire ou de laisser croire que soumission, aliénation de masse et acculturation sont dissocables de l’expansion du christianisme sur le continent et ce, depuis des siècles.J’ignore ce que l’on vous fait lire dans vos cours de théologie ou autre formation/apprentissage biblique mais je trouve cela à la fois révoltant et désolant d’entendre de la bouche d’un Africain que la bible « élève l’homme noir et le construit ».Votre ignorance est non seulement déplorable mais également extrêmement nuisible.J’ignore de quelle origine vous êtes mais pour ma part, je suis Camerounaise. Vos propos sont une insulte à mes aïeux tombés, asservis, émasculés, acculturés au nom du Christ et de l’Eglise française.Les panafricains ont bon dos. Vous vous en servez comme argument assez simpliste pour réfuter vos pseudos hypothèses. Il vous aurait suffit d’ouvrir un livre ou deux ou ne serait-ce que votre moteur de recherche pour apprendre l’histoire du continent qui a vu naître vos ancêtres. Le christianisme a été utilisée comme arme durant l’esclavage et la colonisation : une arme psychologique de destruction massive [cf Kamerun].C’est l’histoire même des religions monothéistes. Une histoire de prédation, d’asservissement, d’acculturation.Je m’arrêterai là, car il y a trop à dire.