Claudy Siar : « JE NE DÉCOLÈRE PAS QUE DES INDIVIDUS AIENT INSULTÉ NOS ANCÊTRES EN ME TRAITANT D’ESCLAVE ANTILLAIS ! »

JE NE DÉCOLÈRE PAS QUE DES INDIVIDUS AIENT INSULTÉ NOS ANCÊTRES EN ME TRAITANT D’ESCLAVE ANTILLAIS ! Elles sont minoritaires mais le phénomène de xénophobie est suffisamment présent aujourd’hui pour le dénoncer. J’ai décidé de répondre à un internaute qui n’en est pas à sa première attaque…



LE SAVOIR EST UNE ARME ET IL DOIT ÊTRE PARTAGÉ…



Mr Moussa Ouattara !! Je vais te donner une leçon d’histoire. Le panafricanisme est né dans la caraïbe … pas en Afrique. Le premier congrès panafricain a été organisé à Londres en 1900 par des Caraïbeens (donc des antillais), des afro-américains ! Le panafricanisme n’arrive que plus tard en Afrique. Au début du 20ème siècle, les guerres coloniales ne sont pas terminées et la notion de fraternité entre afros (que l’on doit à l’enseignement afrocentrique initié par le Pr Dubois … Nom bien français) n’existe pas encore sur le Continent.



Oui le panafricanisme est né de ces gens, les miens, ces descendants d’esclaves déportés, que tes insignifiants amis et toi appelez « esclaves antillais »!

Si tu n’es pas trop ignare (ce dont je doute, au regard du niveau et contenu de ton commentaire), saches que bon nombre de panafricanistes « célèbres » ont des papiers français ! Voilà pourquoi ils peuvent circuler. Ils auraient tort de s’en priver.



Un jour, l’histoire retiendra, que toi et tes xénophobes de potes avez sans honte traité une personne d’ESCLAVE ANTILLAIS …

Vous le paierez un jour ! Au nom de nos ancêtres communs, suppliciés, vous le paierez !



Insulter la mémoire des esclaves, vos parents et ancêtres relève d’une aliénation mentale purulente ! C’est à cause de gens comme vous que l’émancipation semble inaccessible !