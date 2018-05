Civisme et lutte contre l’immigration clandestine : Le Parlement des Jeunes de Côte d’Ivoire lance une caravane nationale de sensibilisation

Le Foyer des Jeunes de Bongouanou a abrité le 2 mai dernier le démarrage de la caravane nationale de sensibilisation des Jeunes au civisme et à la lutte contre l’immigration clandestine, lancée par le Parlement des Jeunes de Côte d’Ivoire.Pour ce démarrage, plus de 1000 jeunes réunis dans un foyer de jeunes de Bongouanou devenu trop exigu pour la circonstance, ont été entretenus par KOUAKOU Appoline, Directrice Régionale de la Promotion de la Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes et du Service civique de Bongouanou et par l’Honorable KONE Boubacar, Député de Daloa commune et sous-préfecture, sur ‘’la Jeunesse à l’Ecole du Civisme et la lutte contre l’immigration clandestine des jeunes’’, thème centrale de la caravane’’.Madame EKPONON Nglomma Lydie, Secrétaire Générale 2, Représentant Madame le Préfet de Région a exhorté la jeunesse à éviter la violence, à cultiver la paix et le civisme pour assurer à la Côte d’Ivoire la stabilité et le développement.Quant au Président National du Parlement des Jeunes de Côte d’Ivoire l’Honorable VAH Yao Josué, il a, dans son intervention, invité les jeunes de la Région du Moronou à pratiquer le civisme. ‘’Chers amis jeunes, le pays nous appelle, c’est dans l’union, la discipline et le travail que nous pourrions hisser très haut les couleurs de notre drapeau. Le civisme comme pour paraphraser n’est pas un simple mot, c’est un comportement, c’est un savoir être. Je nous invite donc pratiquer comme de bons religieux le civisme. Jeunes d’aujourd’hui, dirigeants de demain. Le pays compte sur nous pour sa stabilité et son développement. Arrêtons les actes de violences et d’incivisme’’, a-t-il encouragé. Avant d’inviter les jeunes à occuper le terrain pour poursuivre la sensibilisation à la lutte contre l’incivisme et l’immigration clandestine des Jeunes.Dans sa conférence sur le civisme et la non-violence, l’Honorable KONE Boubacar a expliqué que : « le civisme est le respect des règles établies dans une nation, le respect des Institutions de la République et des autorités qui les incarnent ». Il a invité chaque jeune à revisiter l’hymne nationale, s’en imprégner et faire corps avec elle.La caravane démarrée à Bougouanou, le chef lieu de la région du Moronou sillonnera durant ce mois de Mai, les régions du Belier, Haut Sassandra, Marahouet et du Hambol.