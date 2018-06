Christiane Desroches-Noblecourt : Les prolongements de la civilisation pharaonique

Dixième et dernier épisode de cette série consacrée à l'égyptologue Christiane Desroches-Noblecourt, où il est notamment questiondes influences égyptiennes du zodiaque ; de "la sainte famille" et des similitudes faites entre christianisme et le passé pharaonique.



Par Pascal Vernus. Réalisation : Christine Berlamont. Rediffusion de l'émission du 28/12/2007. Avec la collaboration de Lionel Quantin et d'Annelise Signoret.





La Dépêche d'Abidjan

Lu pour vous

Notez

Actualité | Interviews | Contributions | Vidéos | Zouglou Feeling | People | Reportages | Tribune | Faits et Méfaits | Lu pour vous | Arts et Cuture | Insolite | Communiqué | Sports | Santé | Économie | À ne pas manquer | VOTRE PUBLICITÉ SUR LA DÉPÊCHE D'ABIDJAN