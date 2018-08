Chorus 2018 : Le groupe vainqueur recevra le prix Manu Dibango.

Communiqué



17 ans après, le succès de Chorus reste encore dans les mémoires. Les rappels incessants du public nostalgique nous ont finalement décidé à relancer la machine, non sans avoir mûri le concept de fond en comble.

En 2018, cette année, Chorus revient rafraîchie sur SUD1ère (France : freebox, Orange, Bouygues ) (Afrique : Startimes, tv d'Orange)

Rappel : Chorus est un concours d'orchestres télévisé, un télé crochet créé et entièrement produit par Ephrem Youkpo sous l'impulsion de George Aboké autrefois DG de la télévision nationale ivoirienne.

Les temps ont changé, le concept et la manière de mener cette émission de live consacrée à la révélation des groupes de musique se sont soumis aux codes de la nouvelle télévision : celle qui fait rêver.

Outre les jurés, des coaches seront de la partie aux côtés des groupes pour les mener à la victoire finale.

Tiken Jah Fakoly est le parrain de l'emission.



L’une des innovations c'est que chaque édition sera dotée d’un prix au nom d'une icône de la musique africaine. Un clin d'oeil à l'histoire de nos musiques à travers ceux et celles qui l'ont portée. Cette année, Manu Dibango est à l'honneur. Belle coïncidence puisqu'il célèbre 60 ans de carrière. Le groupe vainqueur de cette édition recevra le prix Manu Dibango.

Des artistes prestigieux seront conviés à l'évènement et accompagnés sur scène par le Chorus Band l'orchestre de service. Quant au déroulé, l'ère de la chanson imposée est révolue, c'est toute autre chose secrètement gardée par la production que le téléspectateur verra. Le niveau sera élevé.

Chorus fait exception en Afrique.

Ayant conscience qu'un tel évènement panafricain ne peut être réussi sans y associer les médias, la presse, les entreprises nous serons ravis de vous compter parmi nos partenaires privilégiés pour en faire un challenge et un défi communs.

Nous restons à votre disposition pour des propositions de collaboration ou pour des interview et articles selon vos besoins.

Pour tout contact et pour la candidature, la direction artistique : +225 77 36 38 36

Infos et vidéos sur la page facebook : https://www.facebook.com/ CHORUSLIVE1/.

A très bientôt pour un cocktail de presse qui se tiendra à Abidjan. Merci pour votre attention.



Stephane Ediemou

Directeur artistique et chargé de communication

T : +225 77 36 38 36 www.sud1ere.com

https://www.facebook.com/CHORUSLIVE1/.