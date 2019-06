Cacao : comprendre l'ultimatum du Ghana et de la Côte d'Ivoire

L'alliance, récente, des deux géants du cacao, plus de 60 % de la production mondiale, est un atout de taille. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont longtemps agi en concurrents. Ils encourageaient dès qu'ils le pouvaient la contrebande de part et d'autre de la frontière en faisant jouer les différences de prix au producteur.Ils ont commencé à collaborer après le plongeon des cours en 2016. Un séisme qui a secoué toute l'économie cacaoyère. Les organes de régulation, Cocobod au Ghana et Conseil du Café Cacao (CCC) en Côte d'Ivoire, sont exsangues. Ce dernier a dû éponger la dette des petits exportateurs ivoiriens qui avaient parié à la hausse et qui n'ont pas pu respecter leurs contrats de livraison.Depuis, les deux frères ennemis du cacao collaborent enfin. Ils ont signé la Déclaration d'Abidjan le 26 mars 2018 dans laquelle, ils se sont engagés à harmoniser leurs politiques de commercialisation du cacao. Nous y sommes.