CPI - L’audience de confirmation des charges dans l'affaire Yekatom et Ngaïssona s'ouvrira le 19 septembre 2019

Le 19 septembre 2019 à 9h30 (heure de La Haye), l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le Procureur c. Alfred Yekatom et Patrice-Edouard Ngaïssona s’ouvrira devant la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale (CPI), composée du juge Antoine Kesia-Mbe Mindua, juge président, de la juge Tomoko Akane et du juge Rosario Salvatore Aitala. L’audience est programmée jusqu’au 27 septembre 2019.