COVID-19 - Menace sur les villes : Le gouverneur d’Abidjan en visio-conférence avec ses homologues de l’AIMF

Intervenant sur la riposte à apporter à cette pandémie qui met à mal tous les acquis des villes, madame Anne Hidalgo, maire de Paris et présidente de cette faitière a déclaré que « l’objectif est, à la fois, l’échange d’expériences, de conseils, mais aussi la mobilisation de moyens pour pouvoir aider les maires et les systèmes hospitaliers des villes, car ils sont en première ligne face à cette épidémie ».



Quant au gouverneur du district d’Abidjan, par ailleurs secrétaire général de l’AIMF, il a mis en exergue les grands axes du dispositif de riposte de la capitale économique de la Côte d’Ivoire, notamment la désinfection systématique des lieux de rassemblement, les dons de matériel sanitaire et l’aide humanitaire aux populations les plus fragiles, la sensibilisation aux mesures barrières et l’appui au système de santé, de protection civile et de sécurité.



En outre, il a plaidé en faveur des villes africaines, afin qu’elles soient accompagnées sur les plans financier, technique et matériel, « Chez nous à Abidjan et un peu partout en Afrique, chaque jour de perdu est un jour qui conduit à la mort et à pauvreté », a-t-il indiqué. L’ONG OXFAM comme certains organismes abonde dans le même sens, et annonce selon des prévisions, qu’un demi-milliard de personnes en Afrique subsaharienne pourraient être plongées dans l’extrême pauvreté si rien n’est fait. A en croire cette organisation, cela représenterait pour ces pays, un recul de plus de 30 ans dans la lutte contre la pauvreté. D’où l’urgence de la mise en œuvre d’un plan de soutien sanitaire et économique.



In fine, un plan de lutte de 10 millions d’Euros d’aide de l’AIMF aux villes en difficultés a été adopté, et sera destiné à la sensibilisation par l’échange de bonnes pratiques ainsi qu’à l’équipement des hôpitaux.



Y. KOBO

Correspondant permanent à Abidjan

Avec District autonome d’Abidjan