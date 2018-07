COUPE DU MONDE 2018 : LE JOUR DE GLOIRE EST (VRAIMENT) ARRIVÉ

Un souvenir pour l’éternité. Dans 10, 20, 30 ou même 50 ans, chaque personne présente devant sa télévision, un écran géant, au stade, au café, au travail, sur un bateau, à la plage, à la campagne, seule, entre amis ou entourée de milliers de gens, saura précisément dire où elle se trouvait en ce fameux dimanche 15 juillet 2018. Un jour pas comme les autres. Qui ne sera jamais comme les autres. Un moment de partage, de communion et surtout d’histoire qui rendra la vie un peu plus douce dans les jours et semaines à venir, au cœur d’un été où le moindre prétexte sera sujet à le fêter avec un apéritif à rallonge ou à une soirée endiablée. Ici réside la force et la puissance incommensurable de l’exploit réalisé par les vingt-trois élus de Didier Deschamps, placés sur le toit du monde, fiers et le torse bombé, avec cette deuxième étoile sur un maillot bleu désormais mythique. Le prix d’une victoire aux forceps contre la Croatie un soir d’été 2018 à Moscou (4-2).A jamais, les Mbappé, Lloris, Griezmann, Pavard ou Pogba (pour ne citer qu’eux) sont entrés dans le cœur des Français. Et à jamais, ils y resteront. Quoi de plus beau comme sensation que de partager un souvenir commun où, le temps, les querelles et la tristesse que la vie peuvent parfois procurer se sont arrêtés l’espace d’une soirée. Pour un moment de grâce qui vous signe une époque dans la vie de chacun. Pour l’éternité. Avec tout un pays acquis à leur cause, de Paris à Lille en passant pour Marseille, Bordeaux, Nouméa, les Antilles, Saint-Pierre-et-Miquelon, autant de bastions qui ont basculés dans une folie douce et intense, ces Bleus de 2018 s’inscrivent désormais en dignes héritiers des héros de 98, plus les seuls à avoir touché l’excellence et provoqué l’irrationnel. Des dieux parmi les dieux. Une caste où il est difficile d’entrer, mais surtout impossible de sortir. Qu’il est beau ce pays de France, paré de bleu-blanc-rouge, jamais aussi fort et solidaire quand il ne fait qu’un à l’image de son équipe nationale unie, multiculturelle (aux diables les récupérations politiques), mélange de jeunes ambitieux et de cadres mesurés. Une réussite à mettre aussi au crédit de Didier Deschamps, jamais lâché par sa bonne étoile, lui qui rejoint le cercle très fermé des champions du monde en tant que joueur et sélectionneur, en compagnie des mythes que sont le Brésilien Mario Zagallo et l’Allemand Franz Beckenbauer. Fabuleux.