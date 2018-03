CÔTE d’Ivoire - Meutre du Petit Bouba : Dominique Ouattara présente les condéléances du couple présidentiel

La Première Dame, Mme Dominique Ouattara a présenté, ce dimanche 04 mars 2018 à Williamsville, ses condoléances à la famille Traoré.Madame Dominique Ouattara a tenu à travers cet élan de solidarité, à traduire toute sa compassion et celle du chef de l’Etat à la famille du petit Bouba et à toute la nation ivoirienne. Elle a notamment profité de cette occasion pour émettre le vœu que les coupables de ce crime odieux subissent toute la rigueur de la loi.Elle était accompagnée de Madame Mariatou Koné, Ministre de la Solidarité, de la femme et de la protection de l’Enfant, Madame Jeanne Peuhmond, vice-présidente de l’Assemblée Nationale, Diakité Coty Souleymane, Président du Conseil d’Administration du Fonds d’Entretien Routier (FER), Madame Sarah Sacko Fadiga, Madame Sita Keïta, sœur cadette du chef de l’Etat et de plusieurs de ses collaborateurs.