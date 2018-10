CÔTE D'IVOIRE : communiqué du PDCI-RDA relatif à la convocation d’un "prétendu" 13ème Congrès Ordinaire

Nous avons lu, avec étonnement dans le journal le patriote N°5643 du mardi 09 octobre 2018, un communiqué, signé de monsieur N’GUESSAN Koffi Jérôme, convoquant un prétendu 13ème Congrès Ordinaire du PDCI-RDA.



Le PDCI-RDA rappelle que le Conseil de Discipline et de l’Ordre du Bélier, au cours de sa session du 04 octobre 2018, a déchu monsieur N’GUESSAN Koffi Jérôme de sa qualité de militant du PDCI-RDA et a prononcé son exclusion temporaire de toutes les Instances du PDCI-RDA.



Par ailleurs, conformément aux Statuts et règlement intérieur du PDCI-RDA, seul le Bureau Politique, sur l’initiative du Président du Parti, peut convoquer un Congrès et en fixer la date.



En conséquence, monsieur N’GUESSAN Koffi Jérôme n’a ni la qualité, ni la compétence pour prétendre convoquer un Congrès du PDCI-RDA.

Le PDCI-RDA considère que la convocation de ce prétendu 13ème Congrès Ordinaire est nulle et de nul effet.



Le PDCI-RDA appelle ses militants et militantes, sympathisants et sympathisantes à la vigilance et à demeurer à l’écoute des mots d’ordre du Parti.



Fait à Abidjan, le 09 octobre 2018



N’DRI KOUADIO PIERRE NARCISSE

Secrétaire Exécutif Chargé des Commissions

Techniques Nationales et du suivi

de l’Action Gouvernementale

Porte Parole du PDCI-RDA