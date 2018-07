CÔTE D'IVOIRE - Yopougon : Le Pdci prend part au meeting d’Affi N’guessan et laisse entrevoir une coalition pour la renaissance de la Côte d’Ivoire

Une nouvelle coalition se dessine entre le Fpi et le Pdci qui a pris part à un meeting animé par Pascal Affi N'guessan, ce dimanche 22 juillet 2018, au ''Sénat'' de Yopougon.Une première dans l'histoire politique de a Côte d'Ivoire. Un membre de la direction du Pdci-Rda prenant part à un meeting du Fpi, c'est ce qui a été donné de voir, ce dimanche 22 juillet 2018 au ''Sénat'' de Yopougon. Invité de la Fédération nationale des Parlements, agoras et orateurs de la Côte d'Ivoire, le président du Fpi, Pascal Affi N'guessan a eu à ses côtés le président de la Jeunesse urbaine du parti de Bédié, Valentin Kouassi, dépêché par sa direction.Le leader de la Jpdci urbaine a lancé un message fort allant dans le sens de la mise en place d'une nouvelle coalition pour rebâtir la Côte d'Ivoire. « En venant d'ici, la direction du Pdci me charge de vous dire que nous sommes ensemble. Hier, vous êtes allés voir votre aîné le président Bédié, le moment viendra où nous nous essaierons ensemble pour concevoir la Côte d'Ivoire, pour ensemble bâtir la Côte d'Ivoire », a indiqué Valentin Kouassi, qui se montrera plus précis sur son idée.