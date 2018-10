CÔTE D'IVOIRE - Violences électorales à Lakota : Le maire Samy Merhy exfiltré de la ville, comment les candidats ont armé leurs partisans

Les violences qui ont émaillé l’élection municipale du samedi 13 Octobre 2018, dans la commune de Lakota, et ayant causé trois morts, des blessés et plusieurs dégâts matériels, n’a pas encore fini de livrer tous ses secrets.Le scrutin électoral comptant pour les municipales dans la commune de Lakota a été fortement perturbé par des violences qui ont entrainé la mort d’au moins trois personnes dans les camps des principaux candidats.Selon une source jointe par Linfodrome, tout a commencé samedi lorsque le maire sortant Samy Merhy, candidat indépendant à sa propre succession, alerté sur des velléités de bourrage d’urnes par son adversaire Kouyaté Aboulaye, décide de se rendre dans le centre concerné pour vérifier l’authenticité des faits.C’est sur place que s’ensuivront des échauffourées entre les partisans des différents camps. Sur le champ, un partisan de Kouyaté Aboulaye est poignardé. L’adrénaline monte, c’est la course poursuite. Des urnes sont cassées.