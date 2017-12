CÔTE D'IVOIRE - VOICI POURQUOI IL NE FAUT PAS ENCOURAGER CEUX QUI VEULENT ÉTOUFFER LA PRESSE.

Au moment où la côte d'Ivoire se dote d'un texte de loi contre la liberté d'informer, je propose ici cette réflexion tirée d'un texte publié dans le blog d'Edwy Plenel, Président de Mediapart: "La démocratie, ce n’est pas le droit de vote. Une démocratie qui ne serait que cela – le droit de choisir ses dirigeants – peut produire une tyrannie douce où le peuple désigne par intermittence ses maîtres avant de retourner en servitude. Car, s’il est aveuglé par les propagandes partisanes et les idéologies dominantes, les mensonges des pouvoirs étatiques ou des puissances économiques, l’électeur peut voter, sans le savoir, pour son pire ennemi ou son pire malheur.



Autrement dit, une démocratie véritable suppose le respect d’un droit plus fondamental : le droit de savoir. Ce droit c’est celui d’être informé, librement, sérieusement, rigoureusement. Savoir tout ce qui est d’intérêt public, c’est-à-dire : tout ce qui est fait au nom du peuple souverain, tout ce qui a des conséquences sur nos vies quotidiennes, tout ce que voudraient cacher les intérêts privés qui gangrènent l’intérêt public, tout ce que cherchent à dissimuler les appareils partisans qui veulent conquérir le pouvoir, bref tout ce qui fera de chacun d’entre nous un citoyen libre dans ses choix et autonome dans ses décisions."



DEKOS BADAUD