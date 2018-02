CÔTE D'IVOIRE - VOICI POURQUOI DIDIER DROGBA A COUPÉ SES CHEVEUX

Didier Drogba a tout planifié. Depuis quelques temps, la star du ballon rond n'a plus cette fière allure qu'on lui connaissait avec ses longs cheveux gominés plaqués sur la tête, doublé d'une queue de cheval. C'est un nouveau look, crâne rasé, barbe apparente qu'il laisse voir désormais. Pourquoi une telle métamorphose esthétique ? Nos investigations nous ont dirigé vers son plus fidèle compagnon et agent. Depuis le Sénégal où il est basé désormais, Thierno Seydi, l'homme de confiance de l'ancien capitaine des Éléphants explique : "La nouvelle coiffure de Didier Drogba est symbolique. Le monde a connu Didier Drogba, le footballeur, avec de longs cheveux. Maintenant c'est une autre vie qui commence pour lui. C'est une autre personne, un autre homme que le monde va découvrir. Celui qui commence une nouvelle vie active. Avec de nouvelles activités qui recommandent, voire exigent une nouvelle allure, une nouvelle tenue vestimentaire et comportementale. Donc le monde ne verra plus le footballeur mais une personnalité qui sera différente de celui qu'il a connue. C’est la raison pour laquelle il a coupé les cheveux". Claire comme l'eau de roche. On le voit, Drogba n'a pas attendu de quitter complètement la scène sportive pour entamer sa mue. Même en pleine activité, il écumait déjà les milieux sélects politiques et d'affaires en pensant à sa retraite. Le footballeur Drogba a été une énorme star adulée de tous. Que sera l'homme d'affaires Tébily Drogba Didier Olivier ?



Edson Titi