CÔTE D'IVOIRE - VIOLATIONS DES DROITS ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES EN CÔTE D’IVOIRE : LA FIDHOP DÉNONCE LES PIRES CRUAUTES DU REGIME-OUATTARA !

DÉCLARATION DE LA FIDHOP



BIEN SOUVENT, certains Ivoiriens amis et partenaires font le reproche au Président-Fondateur de la FIDHOP et de GRADDH-AFRIQUE d’être trop engagé sur les dossiers d’ordre politique, en négligeant presque, les violations quotidiennes des droits des populations, les droits sociaux.



OR, ce que l’on devrait savoir, c’est que s’il parait aisé de dénoncer et de revendiquer les droits sociaux dans une République normale, il est quasi impossible d’oser les défendre sous une Dictature ; ce serait peine perdue !



DÈS LORS, pour sauver les populations et garantir et défendre effectivement les Droits de l’Homme, il vaut mieux s’attaquer au mal à la racine ! Et le mal actuel des Ivoiriens, c’est la gouvernance dictatoriale que fait subir le régime-Ouattara aux populations : depuis Houphouët-Boigny à aujourd’hui, jamais la Côte d’Ivoire n’avait connu de telles violations des Droits de l’Homme et une telle négation des Libertés publiques !



COMMENT EST-CE POSSIBLE QUE, pour avoir usé d’un droit de grève, un droit qui est reconnu à tous les travailleurs dans le monde entier et qui est expressément prévu dans la Constitution ivoirienne du 08 Novembre 2016, des Enseignants et Enseignants-Chercheurs puissent avoir leurs salaires confisqués depuis UN AN pour certains ? Pourtant tous ont repris les cours depuis ?



Le Chef de l’Etat Alassane OUATTARA n’est-il pas celui qui a promulgué cette Constitution, où il est écrit que :

« Tout citoyen a droit à des conditions de travail décentes et à une rémunération équitable. » (Article 15, alinéa 1)

« Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs du secteur privé et aux agents de l'Administration publique. » (Article 17)



Quel crime ont donc commis ces Enseignants, pour être réduits à de la mendicité dans leur pays ?

HIER – et cela continue d’ailleurs – de hauts dirigeants du pays ont vu leurs comptes et leurs avoirs personnels et familiaux gelés et confisqués, pour avoir simplement servi la Côte d’Ivoire au niveau gouvernemental, parlementaire ou administratif... Beaucoup en ont tellement souffert et ils ont péri…



PIRE, pour que ce régime RHDP et son président s’installent au pouvoir, des milliers d’Ivoiriens, sans distinction de partis politiques, ont été même privés de médicaments dans les hôpitaux et pharmacies du pays. Beaucoup en sont morts…

SANS OUBLIER : les Emprisonnés ; les Exilés ; les Déguerpis ; les Expropriés ; les Licenciés… Abusivement !

POURQUOI UNE TELLE CRUAUTE ET JUSQU’OU CES DIRIGEANTS COMPTENT-ILS FAIRE SOUFFRIR LES IVOIRIENS ?

C’EST POURQUOI LA FIDHOP (la Fondation Ivoirienne pour les Droits de l’Homme et la vie politique), soutient que :

Pour sauver la Côte d’Ivoire et les Ivoiriens, afin de garantir, de défendre, de protéger et de promouvoir les Droits de l’Homme, il faut se mobiliser pour changer démocratiquement ce régime et INSTAURER DANS LE PAYS, UNE VRAIE REPUBLIQUE, UN VRAI ETAT DE DROIT !



Fait à ROME, le 4 Mars 2020

Dr BOGA SAKO GERVAIS

Président-Fondateur de la FIDHOP