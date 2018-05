CÔTE D'IVOIRE - Un ex-chef rebelle met en garde Ouattara : « La révolte gronde, le peuple va suivre »

Ancien ministre et membre des ex-Forces nouvelles, Roger Banchi suit depuis l’extérieur l’évolution de la vie politique en Côte d’Ivoire. Sur les réseaux sociaux où il est particulièrement actif, le patron du défunt groupe rebelle MJP a exprimé ses craintes de voir une révolte populaire éclater contre le régime d’Abidjan.« Prado (président Alassane Ouattara, ndlr) ! Dis à tes gens d'arrêter la brutalité et l'intimidation ...la révolte gronde chez les hommes politiques, et le Peuple va suivre », a prévenu l’ex-ministre. Très critique à l’endroit du RDR, Roger Banchi a volé dans les plumes des conseillers du président ivoirien.«! Le Prado est terriblement mal conseillé politiquement! Ses Conseillers politiques devraient faire l'aveu de cette Bérézina plus qu'indigne », a-t-il posté sur Twitter et d’ajouter : « Le RDR est en train de vouloir inverser par la brutalité, l'horloge du temps politique Ivoirien, en lieu et place d'en améliorer la mécanique ».