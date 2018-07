CÔTE D'IVOIRE - Un cadre du ministère de la santé se tue en se jetant du 13è étage de la Cité administrative d’Abidjan

Sandrine Valet épouse Polno, chargée d’étude au ministère ivoirien de la santé et de l’hygiène publique s’est suicidée, mardi à Abidjan, en se jetant du 13è étage de la Tour C de la Cité administrative d’Abidjan, a constaté sur place dans la capitale économique ivoirienne, un journaliste de APA.Aucune déclaration officielle, n’a été faite pour l’heure, par les autorités de tutelle de la victime. C’est consternée que la ministre ivoirienne de la santé et de l’hygiène publique, Dr Raymonde Goudou Coffie s’est promptement rendue sur le lieu du drame pour s’enquérir de la situation avant de tenir une « réunion d’urgence» avec les collaborateurs directs de la victime.



Toutefois, selon les témoignages recueillis sur place par APA, aucun signe ne présageait plutôt dans la matinée l’intention de la victime à se donner la mort. C’est aux environs de 10 heures (Gmt et heure locale) que Mme Polno, priera ses collègues de quitter momentanément le bureau afin qu’elle accomplisse une tâche professionnelle, indiquent des témoins, ajoutant que c’est après la sortie de ces derniers du bureau, qu’elle se serait donné la mort en se jetant de l’immeuble.



« Elle a récemment été promue responsable dans un Centre hospitalier et universitaire d’Abidjan et elle enseigne également à l’Université d’Abidjan », confient d’autres sources à APA qui s’expliquent difficilement le mobile de ce suicide de cette métisse quarantenaire.



APA