CÔTE D'IVOIRE - Un affrontement entre les populations de Kanakoro (Tengrela) fait 5 morts et plusieurs blessés.

Un problème sur le site devant accueillir la construction du collège moderne de Kanakoro est à l’origine de l’affrontement entre le quartier "Karga" qui abrite les fondateurs du village et celui de "Falgoro", où se trouvent les autres communautés. On note cinq morts et plusieurs blessés, dont certains jugés très graves."Les habitants de Karga qui sont les fondateurs de Kanakoro ont formulé la demande aux autorités administratives de la construction d'un établissement secondaire de la sous-préfecture. Une doléance motivée par le fait que Falgoro, abrite déjà toutes les infrastructures de la commune", indique un habitant.Mais, cette demande d’implanter cette infrastructure scolaire dans le quartier des fondateurs, n’a pas été retenue. Il a été décidé que "Falgoro" abrite ledit collège au détriment de "Karga". C’est la décision qui va soulever le courroux des habitants des premiers cités. Ce dimanche 24 décembre, ils empêchent les travaux qui sont encore à l’étape de la fabrication des briques. Une action qui a été vue par les habitants de Falgoro comme une provocation. Ils ont donc décidé de s’opposer à ceux qu’ils appellent "les provocateurs". Très vite, les chose vont tourner à l’affrontement."Armés de fusils calibres 12, de machettes, de gourdins, de flèches, de lances, d’armes blanches et autres objets contondants, ils ont chargé leurs adversaires du jour. Un affrontement sanglant d’une rare violence s’en est suivi et qui a fait quatre morts sur le champ et un autre au centre de santé de Kanakoro", nous raconte Lassina Bamba, fils du village et président de l’ONG Elite West Africa.Une information confirmée par le sous-préfet de la localité, Jean-Baptiste Ayé Kouassi.