CÔTE D'IVOIRE - Simone Gbagbo : une vie de combats politiques

Libérée de prison il y a 24 heures, Simone Gbagbo a une vie intimement liée à l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire en tant que militante et épouse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo.Ses sympathisants l'appellent affectueusement 'Maman Simone' ou 'la lionne Abourey', du nom de cette ethnie du sud de la Côte d'Ivoire à laquelle elle appartient.Née le 20 juin 1946 à Moussou dans la cité balnéaire de Grand Bassam, Simone Ehivet est une femme politique qui aura contribué à la naissance du parti d'opposition qui a écrit les premières pages du multipartisme en Côte d'Ivoire.Il s'agit du Front Populaire Ivoirien qui était face au Parti Démocratique de Côte d'Ivoire dirigé par le 'sage d'Afrique' Houphouët Boigny en 1990.Sa vie est intimement liée à celle du 'camarade' Laurent Gbagbo qui deviendra son époux.Fille de gendarme et issue d'une fratrie de 15 enfants dont elle est la cadette, Simone Ehivet bénéficie d'une éducation rigoureuse qui va la conduire vers un parcours scolaire et universitaire marqué par le militantisme et l'excellence.Élève brillante de l'Ecole normale supérieure, elle est major de sa promotion lors du concours d'entrée au CAPES. Etudiante à l'Université Paris XIII, elle obtient sa maitrise en lettres modernes, option littérature orale, en 1976, puis un DEA à l'Université de Dakar en 1981, suivi d'un doctorat.En Côte d'Ivoire où elle est professeur de l'enseignement secondaire, elle obtient un une licence en linguistique africaine en 1984.Ce parcours universitaire est surtout marqué par son amour pour le syndicalisme. Elle fait ses armes dans plusieurs organisations dont la JEC (Jeunesse estudiantine catholique), la cellule Lumumba, le SYNESCI (Syndicat de professeurs de lycée) ou encore le SYNARES (Syndicat de professeurs d'université) qu'elle va diriger.