CÔTE D'IVOIRE - Simone Gbagbo annonce la participation du FPI aux élections de 2020

L’ex-première dame, Simone Ehivet Gbagbo, a annoncé, mardi au stade municipal de Dabou la participation de son parti, le Front populaire ivoirien (FPI) à toutes les élections de 2020.



Elle a tenu ces propos, lors de la cérémonie commémorative des 59 ans de sortie de prison du professeur Harris Mémel Fotey. "Je tiens à le dire haut et fort, le FPI prendra part aux élections de 2020", a-t elle affirmé.



Pour cela, l’émissaire du FPI a précisé les conditions de cette participation qui, selon elle, passe par la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI), dont le rôle est primordial dans le processus électoral.



"Vous savez que la réforme de la CEI n’est pas encore faite, et pourtant c’est un préalable à la tenue d’élections libres et démocratiques", s’est elle inquiétée.



Dans le même sens, l’ex-première dame a invité les populations ivoiriennes dans leurs diversités et leurs divergences à pardonner et à aller à la réconciliation.



"Il faut que tous nous pardonnons, (...) que les victimes pardonnent aux bourreaux et que les bourreaux confessent leurs fautes pour une réconciliation véritable", a exhorté Simone Gbagbo.



Plusieurs responsables dudit parti ont pris part à ce rassemblement populaire organisé par la fédération locale de Dabou. Ce meeting marqué par la présence d’une forte délégation du parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a été suivi d’une visite à Mopoyem, village natal du professeur Harris Memel Fotey, et à Debrimou, village de la commune de Dabou, pour la distinction de plusieurs membres actifs de la fédération FPI de Dabou.



AIP