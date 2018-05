CÔTE D'IVOIRE - Showbiz : Les 'microbes' font le show à la veillée artistique de Dezy Champion, un mort et de nombreux blessés enregistrés

Les artistes de Côte d’Ivoire ont rendu un dernier hommage à Guinon Claver Désiré alias Dezy Champion à la place mythique de la commune de Yopougon dénommée ‘’Espace Figayo’’ dans la nuit vendredi 04 Mai 2018.En ayant en l’esprit de faire un dernier adieu à Dézy Champion, les artistes ont voulu passé un moment de show intense en hommage à leur ‘’champion’’. Force est de constater que les choses ont tourné au vinaigre. Une débandade dont on ne sait la source a surgi à cette veillée artistique au environ de 21H.Les bousculades et les agressions perpétrées sur le public, qui a envahi, très tôt l’espace pouvant contenir des milliers de personnes ont occasionné plusieurs blessé et un mort annoncé, au cours de cette soirée hommage récupéré par les bandes de gamins en conflit avec la loi communément appelées ‘’microbes’’. Vols et agressions physiques ont meublé cette partie de réjouissance musicale avant l’ultime séparation avec l’artiste-chanteur Dezy Champion.