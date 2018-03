CÔTE D'IVOIRE - Serge Aurier refuse de voir son père

L’état des relations entre le footballeur international ivoirien, Serge Aurier et son père ne semble pas être au beau fixe. En effet, intervenant sur les ondes de Radio Côte d’Ivoire, lors de l’émission ‘’Vérité des sports’’ de ce mercredi 07 mars 2018, Léon Gbizié, père du footballeur, a révélé une relation quasiment tendue entre son fils et lui.Selon l’ex-international ivoirien, la relation entre son fils biologique et lui ne se limiterait qu’au seul soutien financier. Ce qui, vraisemblablement, affecterait l’ex-attaquant du Sporting Club de Gagnoa, de l’Asec Mimosas et du Stella Club d'Abidjan. « Je n'ai jamais rencontré mon fils. A chaque regroupement de l'équipe nationale en côte d'ivoire, il passe toujours (Serge Aurier) par l'intermédiaire d'un de ses amis pour prendre de mes nouvelles », a affirmé l’ex- terreur des défenses adverses des années 70.