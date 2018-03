CÔTE D'IVOIRE - Sénatoriales 2018 : Cent vingt et un électeurs attendus aux urnes dans le Folon

Le président de la Commission électorale indépendante (CEI) de Minignan, Cissé Adama, a annoncé, mardi, lors d’un entretien avec l’AIP que 121 électeurs dont 24 conseillers régionaux sont attendus aux urnes le 24 mars pour élire les sénateurs de la région du Folon.



«Nous attendons 121 électeurs pour élire les candidats aux postes de de sénateurs. Nous avons déjà affiché les listes dans toutes les mairies et département de la région. Mais nous n’avons pas encore reçu de réclamant », a indiqué le président local de CEI, Cissé Adama.



Selon lui, le collège électoral se compose de 24 conseillers régionaux, de deux députés et des conseillers municipaux de Minignan, Tienko, Kaniasso et Goulia, soit un total de 121 électeurs.



Deux candidats ont été retenus pour ce qui concerne la liste du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Il S’agit du vice-président du conseil régional, Baba Traoré et du maire de Kaniasso, Fanny Moussokoura Chantal, rappelle-t-on.



