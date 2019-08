CÔTE D'IVOIRE - Scandale à l'école de police : Un encadreur pris en flagrant délit de sodomie d'élèves-policiers

Acte de fétichisme ou simple passion ? Des choses graves se passent à l’école nationale de police. Des faits d’homosexualité impliquant un encadreur et des élèves policiers. Ces derniers, qui entretenaient une omerta totale sur l’affaire de peur d’être virés ou sanctionnés ont fini par briser le silence, gênés et indignés qu’ils étaient.Selon des sources crédibles qui informent Connectionivoirienne, le sergent chef Boka Hermann, en service à la cuisine de l’école, soumettait sous la contrainte les élèves à des actes de sodomie qu’il prenait plaisir à filmer. A défaut, il se masturbe. Sa tactique consistait à accuser ses victimes de vol dans la cuisine puis de les entraîner finalement vers un coin pour passer à l’acte. Les rumeurs autour de ce scandale n’émouvaient pas vraiment la direction de l’école jusqu’à ce que certains responsables en complicité avec des élèves décident d’élucider l’affaire par des preuves. Ce, d’autant plus qu’il est fait cas d’élèves de plus en plus malades sans que l’on ne comprenne cette récurrence. Un décès est même survenu ces derniers jours mais on ne sait pas encore s’il y a un lien avec cette ignominie.