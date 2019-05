CÔTE D'IVOIRE - SORO GUILLAUME : "Mes enfants en souffrent. Il me faut agir. Je médite. La vie."

Mon fils me dit il y’a quelques jours : « Papa tu as trop duré dans les villages. » Je lui réponds « ben ils (les villageois) ont besoin de moi ». Il me rétorque crânement « Mais nous tes enfants on a besoin de toi aussi ». J’insiste: « c’est mon travail fiston. » et lui de répondre : « ah bon papa ton travail est plus important que nous tes enfants ? On te voit jamais ! Tu es tout le temps parti. On n’est jamais avec toi. Quand tu étais à Bouaké on te voyait pas, quand t’es devenu PM et PAN on te voyait pas non plus » et au bout une crise de pleurs. Cet échange m’a secoué, bouleversé et Ébranlé. En définitive qu’est-ce que je suis en train de faire ? Mes enfants en souffrent. C’est visible. J’ai 47 ans. Et ils n’ont pas profité de moi. Je n’ai jamais imaginé que mon fils puisse m’interpeller et me confronter ainsi. Les enfants d’aujourd’hui sont précoces. Il me faut agir. Je médite. La vie.