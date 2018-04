CÔTE D'IVOIRE - SIMONE GBAGBO : "JE RÉITÈRE TOUT MON SOUTIEN ET MA CONFIANCE À Me RODRIGUE DADJÉ ET À Me HABIBA TOURÉ"

CI-DESSOUS UN COMMUNIQUÉ DE Mme SIMONE GBAGBO

La Dépêche d'Abidjan

Actualité

Notez

Actualité | Interviews | Contributions | Vidéos | Zouglou Feeling | People | Reportages | Tribune | Faits et Méfaits | Lu pour vous | Arts et Cuture | Insolite | Communiqué | Sports | Santé | Économie | À ne pas manquer | VOTRE PUBLICITÉ SUR LA DÉPÊCHE D'ABIDJAN