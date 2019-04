CÔTE D"IVOIRE - SÉMINAIRE DE FORMATION DU FRONT POPULAIRE IVOIRIEN : LA CLÔTURE

Le séminaire de formation du Front Populaire Ivoirien, initié par la 2e Vice Présidente Simone EHIVET GBAGBO, destiné aux fédéraux, secrétaires nationaux, secrétaires généraux adjoints, et ayant eu pour président de comité de pilotage le Professeur Hilaire BOHUI, a tenu toutes ses promesses.

Se tenant sur deux jours (samedi 06 et dimanche 07 avril 2019 de 08h à 18h : ndlr) à la résidence du couple GBAGBO, ce séminaire a été présidé à tour de rôle par la Vice Présidente Simone EHIVET GBAGBO, le Secrétaire Général ASSOA ADOU, le Vice Président TCHÉIDÉ Jean-Gervais et le Professeur Hubert OULAYE, président du comité de contrôle.

Des communications de qualité ont été produites par des intervenants tels que les vices présidents Étienne AMOIKON, Moïse LIDA KOUASSI, Boubacar KONÉ et les Secrétaires Généraux Adjoints Corentin AKPA et Nestor MADI BOUABRÉ, pour ne citer que ceux là.

Ils ont développé plusieurs thèmes, entre autres « La doctrine du FPI », « Le projet de société du FPI », « Le Fonctionnement du FPI », « Le leadership », « Les défis électoraux ».

Au terme de cette rencontre, qui a eu un taux de participation de 90%, les séminaristes sont repartis satisfaits, et ont émis le souhait de refaire, dans les mois à venir, cette exercice de renforcement de capacités pour « les anciens » et d'apprentissage concernant les « nouveaux ».



Un taux de participation de 90%

La même satisfaction a pu être observée chez l’initiatrice de cet événement, madame Simone EHIVET GBAGBO, qui s'est dite heureuse d'avoir pu partager des temps de réflexion, de rappels, de consolidation d’acquis et de connaissances, car les interventions ont été d'un très haut niveau et les débats enrichissants.

Selon elle, l'objectif a été atteint. La suite serait d'organiser ce même type d'ateliers dans toutes les fédérations, afin de faire profiter aussi les responsables de sections, des jeunes, et des femmes du Front Populaire Ivoirien des enseignements produits lors de ce séminaire de formation.



COMSEG