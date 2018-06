CÔTE D'IVOIRE - Révision de la liste électorale : les jeunes de Bouaflé appelés à participer à l’opération

Le secrétaire général 1 de la préfecture de Bouaflé, Laurent Kouakou, a appelé les jeunes de sa circonscription à participer à l’opération de la révision de la liste électorale prévue du 17 au 24 juin.



«L’activité principale du gouvernement ce jour-ci c’est la révision de la liste électorale, l’inscription des jeunes majeurs. Nous voulons profiter de cette tribune pour lancer le message à toute la population afin que les jeunes qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale se fassent enrôler », a indiqué, jeudi, M. Kouakou, lors de la célébration de la fête du Ramadan.



Il a exhorté les femmes qui ont changé de situation matrimoniale et les personnes qui veulent changer de lieu de vote à participer également à cette opération.



La révision de la liste électorale concerne deux catégories de personnes. Pour la première catégorie, il s’agit des personnes déjà inscrites sur la liste électorale et qui voudront changer de lieu de vote ainsi que les femmes qui ont changé de situation matrimoniale (les femmes mariées). La deuxième catégorie concerne toutes les personnes non inscrites sur la liste électorale.



AIP