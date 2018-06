CÔTE D'IVOIRE - Révision de la liste électorale : Maurice Kakou Guikahué plaide pour une prolongation de 48 à 72 h

Dans le cadre de la révision de la liste électorale, le secrétaire exécutif en chef du PDCI, Maurice Kakou Guikahué s’est dit satisfait de la mobilisation des responsables politiques de son parti dans les six zones définies.Révision de la liste électorale : Maurice Kakou Guikahué plaide pour une prolongation de 48 à 72 hMaurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif du Pdci-Rda estime que de nombreux agents commis à la tâche pour l’enrôlement des électeurs, ont perdu plusieurs heures dans le cadre de la révision de la liste électorale. Et cela, en raison des intempéries et aussi à cause de la non-maitrise des tablettes par certains agents recenseurs nouvellement recrutés.Aussi a-t-il plaidé pour un prolongement de 48 à 72 heures, la date limite de l’opération. C’était le 24 juin dernier à Abengourou alors qu’il faisait le point de ladite opération à l’issue d’une tournée qui l’a conduit dans plusieurs localités du pays. Le secrétaire exécutif du plus vieux parti de Côte d’Ivoire a regretté que la période de cette révision de la liste électorale coïncide avec la saison des pluies, période propice aux travaux champêtres qui constituent un frein à la mobilisation des électeurs.