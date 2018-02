CÔTE D'IVOIRE - Report sine die de la rentrée politique du MFA prévue ce samedi à Yopougon ( déclaration)

Dans le cadre de ses activités politiques, la coordination des délégués du Mouvement des Forces d’Avenir (MFA), de Yopougon a prévu organiser ce samedi 17 février 2018, sa rentrée politique à la place CP1 de Yopougon sous la Présidence du Ministre MOUTAYE Azoumana, Président du Parti.



Pour ce faire, la Direction du Parti, par courrier en date du 26 janvier 2018 a sollicité et obtenu de la part des autorités municipales de la commune de Yopougon, une autorisation municipale délivrée sous le numéro 0139 du 02 février 2018 pour la ténue de la dite manifestation.



Par ailleurs, la Direction du MFA, a également par courrier en date du 29 janvier 2018, informé la Direction Générale de la Police Nationale lui demandant de prendre toutes les dispositionspour la sécurisation de cette rencontre.



Ce vendredi 16 février 2018, à quelques heures de ce grand rassemblement politique, c’est avec un grand étonnement que le MFA a été informé à 17 heures, par arrêté numéro 04 du 16 février 2018, signé du premier magistrat de la commune de Yopougon, de l’interdiction de cette manifestation au motif qu’elle pourrait « provoquer des troubles à l’ordre public ».



Le MFA en tant que Parti légaliste, et membre du RHDP, prend acte de cette décision émanant du Maire de la commune de Yopougon lui-même cadre d’un Parti allié membre du RHDP.



Par conséquent, Le MFA informe ses militants et sympathisants du report de cette rentrée politique et leur demande de rester sereins et de demeurer à l’écoute de la Direction du parti.



La Haute Direction du MFA