CÔTE D'IVOIRE - Renouvellement du parc automobile : Des cars de 26 et 40 places vont remplacer les gbakas

Sur les quelque 398 000 véhicules qui circulent dans le pays, plus de 80% sont vieillissantsRenouvellement du parc automobile : Des cars de 26 et 40 places vont remplacer les gbakasFace aux médias, Louamé Casimir, assistant principal du directeur général du Fonds de développement du transport routier (Fdtr), a annoncé mercredi, à son siège de Cocody, qu’à partir de cette année des cars neufs de 26 et 40 places seront mis en circulation pour remplacer les minicars appelés « gbaka » qui servent de transport urbain mais également pour l’interurbain. « Le projet est lancé. Le gouvernement a pris des contacts avec des partenaires », explique-t-il.Même s’il n’a pas avancé de calendrier ni le nombre de véhicules attendus, Louamé Casimir rassure que « c’est énorme ». L’assistant principal du patron du Fdtr intervenait à l’occasion d’une conférence de presse des entreprises ayant la gestion des nouveaux taxis dénommés « Ivoire taxi ». L’acquisition de ces véhicules qui devrait s’étendre « sur cinq ou six ans », selon le conférencier, s’inscrit dans le cadre du renouvellement du parc automobile ivoirien chiffré à plus de 398 000 véhicules. Cependant, plus de 80% de ces véhicules (l’âge varie de 15 à 25 ans) sont vieillissants. Pour apporter une réponse à cette situation, le gouvernement a décidé de renouveler le parc automobile ivoirien par l’acquisition de 50 mille nouveaux automobiles sur cinq ans. C’est dans ce contexte que des accords ont été signés avec plusieurs opérateurs dont des Indiens.