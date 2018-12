CÔTE D'IVOIRE - Remous Militaire à Abidjan - Le gouvernement rassure : "c’est une incompréhension... et c’est réglé "

Le président de la République de Côte d`Ivoire, Alassane Ouattara a présidé le Conseil de Ministres ce mardi 18 décembre 2018 à la salle de réunion de la Fondation Félix Houphouet Boigny à Yamoussoukro.Ce dernier Conseil de Ministres de l’année comportait plusieurs points dont des mesures Générales, ( Projet d’ordonnance et de loi; Projets de décrets) ; des Mesures Individuelles; des Communications ainsi que des Divers.Le Ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole du Gouvernement Sidi Tiémoko Touré a rassuré les ivoiriens au cours de la conférence de presse qu’il a animée après le Conseil de Ministres. Selon lui, les remous Militaires d’Abidjan et les intentions de remous militaire de Bouaké sont justes une question d’incompréhension entre les militaires à la retraite (ceux de la phase de départ volontaire ) et le Fonds de Prévoyance Militaire ( FPM).Selon le porte-parole du gouvernement, le problème est interne et a été circonscrit rapidement par les hauts responsables de l’armée.Pour rappel, en décembre 2017, le gouvernement ivoirien a annoncé le départ volontaire à la retraite de 991 militaires, pour diverses raisons, dont la réduction de « l’effectif pléthorique » des Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI).La première phase en décembre 2017, a enregistré le départ de 1051 soldats ( officiers, sous-officiers et militaires du rang).Quant à la seconde phase de l’opération de départ volontaire, elle a enregistré 2167 militaires cette année 2018.