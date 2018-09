CÔTE D'IVOIRE - Régionales 2018 : Un proche de Blé Goudé appelle à soutenir le candidat du RHDP à Gagnoa

Léopold Dédi, frère aîné de Charles Blé Goudé (en détention à La Haye), a appelé officiellement à soutenir le candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) parti unifié, à l’élection du conseil régional du Goh, dimanche, lors d’une conférence de presse à Gagnoa.



« J’ai demandé au COJEP ( ndlr Congrès Panafricain pour la Justice et la Paix) dans la région du Gôh, de soutenir la candidature du président Djédjé Bagnon », a déclaré Léopold Dédi, expliquant que pour cette élection, le président sortant a changé l’image de la région en matière de développement et en temps record.



« Cet appel engage Blé Goudé et le COJEP dans la région », a affirmé Léopold Dédi, se présentant comme le conseiller personnel de Charles Blé Goudé. Il a révélé que son cadet est prêt à soutenir personnellement le président sortant Djédjé Bagnon, et avec lui, une liste de cadres issus de tous les partis de la région.



Il s’agit d’une « erreur » de parler de parti politique, lorsqu’on fait la liste pour les élections de collectivités, a poursuivi M. Dédi, ajoutant que l’appartenance à des partis politiques ne devrait pas être des critères fondamentaux de choix pour les élections locales qui constituent une élection de développement.



« C’est ça le fils du terroir qui pose là un acte républicain», a réagi Joachim Djédjé Bagnon, qui s’est dit heureux et « fier » de l’annonce du soutien de Charles Blé Goudé, fondateur du COJEP et homme politique qui a marqué les années de gouvernance de l’ancien régime, sous l’ex-président Laurent Gbagbo.



La liste officielle des candidats aux élections régionales et municipales sera officiellement communiquée mardi, a annoncé la Commission électorale indépendante (CEI).



AIP