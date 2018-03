CÔTE D'IVOIRE - Réforme de la CEI : L’opposition ivoirienne annonce une manifestation pacifique

Lors d’un meeting organisé le samedi 17 Mars 2018, l’opposition ivoirienne a appelé ses militants à une grande manifestation pacifique, le jeudi 22 Mars prochain. L’objectif est de réclamer une réforme de la Commission Électorale Indépendante (CEI).Ce sont près de 2000 personnes qui ont participé à ce meeting organisé à Yopougon (la plus grande commune de la Côte d’ivoire) par la plateforme Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS) qui regroupe des partis politiques, des associations de la société civile et du Front Populaire ivoirien FPI (parti de l’ex-président Ivoirien, Laurent Gbagbo.Armand Ouegnin, Président de la plateforme EDS a appelé le samedi dernier, les militants à sortir nombreux le jeudi prochain, afin de manifester pacifiquement pour dénoncer le déséquilibre de la Commission Électorale Indépendante (CEI) Ivoirienne.Abdoudramane Sangaré, président de l’une des franges du Front Populaire Ivoirien (FPI), a indiqué que « l’objectif de cette marche est d’inviter le pouvoir à s’asseoir et à discuter, pour des élections justes et transparentes ». Il a ajouté que l’opposition demande « la réforme de la CEI » et qu’il « n’y a pas que le problème de la CEI, il y a aussi les listes électorales, le découpage électoral, les questions de sécurité ».