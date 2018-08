CÔTE D'IVOIRE - Réforme CEI : les jeunesses EDS et PDCI se concertent pour des «actions communes»

Les jeunesses de la plateforme politique Ensemble pour la souveraineté et la démocratie (EDS) et du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) ont décidé, jeudi, d’actions «concertées » entre ces organisations pour entre autres questions, celle de la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI).



Ces organisations ont examiné les questions de la réforme de la Commission électorale indépendante avant les élections locales du 13 octobre 2018, la libération des prisonniers militaires et le retour sécurisé des exilés, la transformation de l’ordonnance d’amnistie en une loi d’amnistie et le martyr que subiraient les cadres non alignés au parti unifié dans l’administration publique et parapublique.



Au sortir de la rencontre tenue à la Maison de la Presse d’Abidjan, les trois responsables, Justin Koua pour la JEDS, Innocent Yao pour la JPDCI-Rurale et Dr Narcisse Anaman Yabo, représentant le président de la JPDCI-Urbaine, ont exprimé leur « vision d’une Côte d’Ivoire réconciliée avec elle-même ».







« En accord sur la question de la réconciliation nationale et les points débattus, ces organisations de jeunesse ont manifesté leur volonté commune de mener conjointement des actions démocratiques », ont-ils déclaré à la presse.



A cet effet, ces organisations ont arrêté le principe de la tenue d’une « conférence de presse conjointe », le Mercredi 5 septembre 2018 pour « énoncer » le contenu des actions démocratiques qui seront organisées par la Jeunesse-EDS, la JPDCI-Rurale et la JPDCI-Urbaine.







