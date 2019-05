CÔTE D'IVOIRE - Réconciliation Nationale : le parti de Laurent Gbagbo se dit prêt à discuter avec Alassane Ouattara

" Nous sommes prêts à discuter avec le RHDP et tous les autres partis politiques de la Côte d’Ivoire ", a déclaré Assoa Adou, Secrétaire général du Front populaire Ivoirien " tendance Gbagbo " au cours d’une conférence de presse qu’il a animée ce lundi 27 mai à Abidjan-Cocody.Selon Assoa Adou, ce sont les injonctions que le parti socialiste a reçues de son président, Laurent Gbagbo. Longtemps hostile à la discussion avec le pouvoir d’Abidjan, le parti de Laurent Gbagbo a opté aujourd’hui pour une rencontre d’échanges avec le tenant du pouvoir au nom de la réconciliation et la paix en Côte d’Ivoire. " Ce sont eux qui sont au pouvoir... allez leur dire que nous sommes prêts à discuter " a renchéri M. Assoa Adou.Pour lui, c’est la condition sine qua non pour une réconciliation vraie des Ivoiriens. Estimant que le pays va mal au regard des évènements malheureux récents qui se sont déroulés à Bin Houin, Marabadiassa, Béoumi et Abengourou, il a annoncé une caravane de réconciliation nationale sur toute l’étendue du territoire ivoirien. " Nous irons vers toutes les formations politiques et civiles, nous entamerons des tournées nationales pour sensibiliser les Ivoiriens sur la nécessité d’aller à la réconciliation nationale. " a-t-il confié.Concernant une probable coalition pour un ticket unique Fpi/Pdci pour les élections de 2020, le collaborateur de Laurent Gbagbo a préféré ne pas donner plus de détails, car dira t-il, ’’ le Fpi se prononcera au moment opportun ’’.