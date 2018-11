CÔTE D'IVOIRE : Rapprochement Bédié - Ouattara : le PDCI désavoue Jean Marc Bédié

Le Secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d ‘Ivoire (PDCI), Maurice Kakou Guikahé a dénoncé, lundi, une pétition d’un membre de la famille d’Henri Konan Bédié en faveur d’un rapprochement avec le chef de l’Etat, Alassane Ouattara.



Selon le Secrétaire exécutif, « des personnes dont Jean Marc Bédié (ndlr, serait le neveu de l’ancien chef d’Etat) se disant mandatées par Son excellence le Président Henri Konan Bédié entreprennent les délégués, les secrétaires généraux de section , les présidents de comité de base, des militantes et militantes pour obtenir la signature d’une pétition aux objectifs douteux visant à semer le trouble dans l’esprit des militants ».



« La direction du parti informe que le Président n’a mandaté personne pour faire signer une pétition », a précisé M. Guikahué, invitant ses militants «à demeurer vigilants et tournés vers la conquête du pouvoir d’Etat en 2020 ».



La création d’un parti unifié dénommé Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) avant l’élection présidentielle de 2020 est à l’origine des dissensions profondes entre le Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) et le PDCI, son grand allié.



APA