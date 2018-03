CÔTE D'IVOIRE - RHDP : le PDCI-RDA s’insurge contre les attaques contre Guikahué et Billon (Déclaration)

Le Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA, réuni le mercredi 14 mars 2018, en sa 103ème session au siège du parti à Cocody, s’insurge, par la présente déclaration, contre ces attaques, les condamne tout en s’inscrivant en faux contre les allégations qui s’y rattachent.



Le Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA réprouve la virulence injustifiée de ces attaques qui sont des germes de conflits, susceptibles de compromettre la confiance et la convivialité entre partis alliés.



Le secrétariat Exécutif du PDCI-RDA endosse entièrement l’intervention du Secrétaire Exécutif, Chef du Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA et le discours du porte-parole du PDCI-RDA, lors de la Journée d’Hommage National rendu au Président Henri KONAN BEDIE, le samedi 10 mars 2018 à Yamoussoukro.



Le Secrétariat Exécutif rappelle les instructions du Président du Parti données lors du Séminaire du Secrétariat Exécutif de janvier 2014, réaffirmées à la première rencontre annuelle des Délégués Départementaux et Communaux du PDCI-RDA, de janvier 2018, qui situent la hiérarchie de prise de parole au PDCI-RDA (Président du Parti, Chef du Secrétariat Exécutif, Porte-Parole du Parti)



En conséquence, le Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA:



appelle tous ses alliés au sein du RHDP à cultiver l’urbanité qui commande le respect mutuel et la retenue.



Car l’Houphouëtisme dont tous se réclament est, selon le Père Fondateur, «une école de courtoisie » qui prône le respect, la tolérance et le dialogue, l’arme des forts.



invite le Secrétaire Exécutif, KOBENAN Kouassi Adjoumani, à se ressaisir, en s’abstenant, dans le strict respect de la discipline de groupe, de s’arroger l’autorité de recadrer le Chef du Secrétariat Exécutif, tâche qui relève des prérogatives du Président du Parti.



félicite les membres du groupe « PDCI-RDA notre héritage » pour la parfaite organisation de la cérémonie d’hommage au Président Henri KONAN BEDIE, à Yamoussoukro.

informe les militantes et Militants que la prochaine journée d’hommage au Président Henri KONAN BEDIE, se déroulera à KOUN FAO, le 5 mai 2018.



remercie les militantes et militants pour les nombreux messages de soutien au Président du Parti, suite à sa mise au point du jeudi 15 mars 2018, et leur demande de rester solidaires, vigilants, mobilisés et à l’écoute des mots d’ordre du Parti.

Fait à Abidjan, le 16 mars 2018



P/ le Secrétariat Exécutif

Le Secrétaire Exécutif Chargé

des ONG et des Syndicats

Porte-parole du PDCI-RDA

Madame Aminata NDIAYE