CÔTE D'IVOIRE - RHDP : Ouattara et Bédié adoptent ‘’le principe de l’accord politique’’ pour la création d’un parti unifié

Le Président de la République, Alassane Ouattara et son grand allié, Henri Konan Bédié, Président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), ont adopté, mardi soir, ‘’le principe de l’accord politique pour la création d’un parti unifié’’, indique le communiqué qui a sanctionné la rencontre entre les deux personnalités, au Palais présidentiel.



Au terme de la rencontre, ‘’le Président de la République et le Président du PDCI ont adopté le principe de l’accord politique pour la création d’un parti unifié dénommé ‘’ Le Rassemblement des Houphouétistes pour la Paix et la Démocratie +RHDP+, conformément aux conclusions des travaux du Comité de Haut niveau mis en place le 31 octobre 2017’’, précise MM. Ouattara et Bédié.



Selon eux, la création du parti unifié RHDP vise à ‘’poursuivre l’œuvre de développement et l’action politique du Président Félix Houphouët-Boigny afin de préserver la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire’’.



A cet effet, ils exhortent ‘’les militants et les responsables des partis membres du RHDP ainsi que l’ensemble des acteurs politiques ivoiriens, à faire preuve de retenue dans leurs propos et leurs actes, en vue de consolider la cohésion nationale et la paix’’, conclut le communiqué signé par les deux personnalités.



APA